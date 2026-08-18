Qué pasa con Franco Colapinto: la señal que puede cambiar todo sobre su futuro en la Fórmula 1

Resumen para apurados
- Un informe oficial de la Fórmula 1 posicionó a Franco Colapinto como favorito para conservar su butaca en Alpine en 2027, gracias a sus recientes resultados deportivos.
- El piloto sumó puntos en cinco de sus últimas ocho carreras, consolidando su evolución en la grilla mientras la escudería francesa aún no confirma al compañero de Pierre Gasly.
- Con solo ocho butacas confirmadas en la F1 para 2027, la ratificación de Colapinto aseguraría la continuidad argentina en la máxima categoría del automovilismo mundial.
El futuro de Franco Colapinto en Alpine vuelve a generar expectativas de cara a la temporada 2027. Mientras la Fórmula 1 se prepara para retomar la actividad con el Gran Premio de Países Bajos, un informe publicado por el sitio oficial de la categoría ubicó al piloto argentino como el principal candidato a conservar su lugar en la escudería.
Según el análisis elaborado por Lawrence Barretto, corresponsal y presentador de la Fórmula 1, Colapinto aparece como el favorito para continuar junto a Pierre Gasly la próxima temporada.
“En relación a Alpine, Colapinto es el favorito a conservar su asiento como compañero de Gasly”, señaló Barretto. El especialista fundamentó esa posibilidad en el rendimiento que el argentino mostró durante las últimas carreras, en las que consiguió sumar puntos en cinco de sus ocho presentaciones más recientes.
Colapinto, cada vez más cerca de seguir en Alpine
Aunque Alpine todavía no realizó un anuncio oficial, distintos análisis publicados en las últimas semanas coinciden en ubicar a Colapinto con buenas posibilidades de continuar en la estructura.
En ese sentido, el medio especializado Motorsport también había destacado la evolución del argentino y el crecimiento de su rendimiento dentro de la zona media de la grilla. Para ese análisis, sus últimas actuaciones ayudaron a reducir las dudas que existían sobre su continuidad a largo plazo.
El escenario, por ahora, es favorable para Colapinto, aunque la confirmación definitiva dependerá de Alpine. El argentino, mientras tanto, intenta mantenerse enfocado en la competencia y aprovechar cada carrera para fortalecer su posición dentro del equipo.
En la previa del Gran Premio de Países Bajos, que marcará el regreso de la Fórmula 1 después del receso, Colapinto reflejó esa expectativa a través de sus redes sociales. “Todo ready. Qué ganas de unas carreritas”, escribió en Instagram.
¿Qué pilotos ya tienen asegurado su lugar en 2027?
De acuerdo con la información difundida por la Fórmula 1, ocho pilotos ya tienen confirmado su lugar en la grilla de 2027.
En McLaren continuarán Lando Norris y Oscar Piastri, mientras que Max Verstappen tiene asegurada su continuidad en Red Bull. En Ferrari seguirán Lewis Hamilton y Charles Leclerc.
Por su parte, Sergio “Checo” Pérez y Valtteri Bottas tienen sus butacas confirmadas en Cadillac, mientras que Gasly es el piloto asegurado de Alpine.
Con esos ocho lugares definidos, todavía quedan 14 butacas por confirmar para la próxima temporada. Entre ellas está la que actualmente ocupa Colapinto, aunque las señales que llegan desde la Fórmula 1 son cada vez más favorables para el argentino.
Por ahora, la confirmación oficial todavía no llegó. Pero Colapinto parece haber dado un paso importante para seguir siendo piloto de Alpine en 2027.