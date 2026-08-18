Tragedia en Mendoza: murieron dos hermanas tras el choque frontal en la Ruta 60 donde falleció un árbitro
Rosario y Juana Masó, de 19 y 20 años, permanecían internadas en grave estado en el Hospital Central de Mendoza. El accidente ocurrió el domingo por la noche en Maipú y ya son tres las víctimas fatales.
Resumen para apurados
- Dos hermanas murieron tras un choque frontal en la Ruta 60, Maipú, elevando a tres las víctimas fatales del siniestro en el que también falleció un árbitro mendocino.
- El hecho ocurrió el domingo cuando una camioneta intentó un sobrepaso e impactó contra otro auto. Tres ocupantes continúan internados con heridas de diversa gravedad.
- La fiscalía de Tránsito aguarda peritajes mecánicos y testimonios clave para determinar las responsabilidades penales en la maniobra que provocó la tragedia vial.
Rosario y Juana Masó, dos hermanas de 19 y 20 años, murieron este lunes en el Hospital Central de Mendoza luego de permanecer internadas en grave estado tras un choque frontal ocurrido en la Ruta 60, en Maipú. Con sus fallecimientos, ya son tres las víctimas fatales del accidente.
El siniestro ocurrió alrededor de las 20.30 del domingo. La primera víctima fue Oscar Aníbal “Chacha” Fernández Mercau, un árbitro de fútbol de 48 años, quien murió mientras era trasladado a un centro de salud.
La investigación quedó a cargo de la fiscal de Tránsito Mariana Gutiérrez, quien aguarda los resultados de los peritajes realizados en el lugar y nuevos testimonios para determinar cómo ocurrió el choque.
Cómo fue el choque en la Ruta 60
De acuerdo con la información aportada por una testigo, Martín Omar Tillar circulaba hacia el oeste por la Ruta 60 a bordo de una Volkswagen T-Cross. En el vehículo también viajaban su pareja, Florencia Bettalemmi, de 42 años; su hermana, Ariadna Tillar, de 54; y sus sobrinas Rosario y Juana Masó.
Según esa reconstrucción, Tillar habría intentado sobrepasar a otro vehículo que circulaba en el mismo sentido. Durante la maniobra, la Volkswagen T-Cross terminó impactando de frente contra un Peugeot 504, conducido por Oscar Fernández Mercau.
El choque provocó heridas de extrema gravedad entre los ocupantes de ambos vehículos y obligó a desplegar un importante operativo de emergencia.
Quién era Oscar “Chacha” Fernández, el árbitro que murió en el accidente
Oscar Aníbal Fernández Mercau, de 48 años, era conocido en el ambiente del fútbol amateur de Mendoza. Sus allegados lo llamaban “Chacha” y era oriundo de Tres Porteñas, en el departamento de San Martín.
Se desempeñaba como árbitro en torneos de la zona Este de Maipú y otras localidades cercanas. De hecho, había dirigido un partido pocas horas antes del accidente.
Tras el choque, Fernández fue retirado del Peugeot 504 en estado crítico y trasladado en una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) hacia el Hospital Central. Sin embargo, murió durante el traslado como consecuencia de las heridas sufridas.
Qué pasó con las hermanas Masó
Después del impacto, los equipos de emergencia trabajaron para rescatar a las personas que permanecían atrapadas en la Volkswagen T-Cross.
Rosario Masó, de 19 años, fue trasladada inicialmente al Hospital Perrupato de San Martín. Debido a la gravedad de su estado, posteriormente fue derivada al Hospital Central de Mendoza a bordo del helicóptero Halcón III.
Su hermana Juana Masó, de 20 años, también fue trasladada al Hospital Central, aunque en una ambulancia.
Ambas permanecieron internadas en estado crítico y fueron sometidas a intervenciones médicas. Sin embargo, murieron este lunes pese a los esfuerzos de los profesionales de la salud.
Cómo continúa la investigación
Además de las tres personas fallecidas, otros ocupantes de los vehículos resultaron heridos y fueron derivados a distintos centros de salud de Mendoza.
Ariadna Tillar quedó internada en el Hospital Perrupato, mientras que Martín Omar Tillar fue trasladado al Hospital Lagomaggiore en grave estado. En tanto, Florencia Bettalemmi permanecía internada en el Hospital El Carmen.
La fiscal Mariana Gutiérrez continúa investigando las circunstancias del choque. Los peritajes sobre los vehículos y la escena del accidente, junto con los testimonios incorporados al expediente, serán determinantes para establecer cómo se produjo la maniobra que terminó con el impacto frontal en la Ruta 60.