Tragedia en Mendoza: murieron dos hermanas tras el choque frontal en la Ruta 60 donde falleció un árbitro

Cómo fue el choque en la Ruta 60

De acuerdo con la información aportada por una testigo, Martín Omar Tillar circulaba hacia el oeste por la Ruta 60 a bordo de una Volkswagen T-Cross. En el vehículo también viajaban su pareja, Florencia Bettalemmi, de 42 años; su hermana, Ariadna Tillar, de 54; y sus sobrinas Rosario y Juana Masó.