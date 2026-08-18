Seguridad

Tragedia en Mendoza: murieron dos hermanas tras el choque frontal en la Ruta 60 donde falleció un árbitro

Rosario y Juana Masó, de 19 y 20 años, permanecían internadas en grave estado en el Hospital Central de Mendoza. El accidente ocurrió el domingo por la noche en Maipú y ya son tres las víctimas fatales.

Juana y Rosario Masó murieron en el trágico accidente de la Ruta 60.
Juana y Rosario Masó murieron en el trágico accidente de la Ruta 60. (Foto: gentileza Diario El Sol de Mendoza)
Hace 12 Hs

Resumen para apurados

  • Dos hermanas murieron tras un choque frontal en la Ruta 60, Maipú, elevando a tres las víctimas fatales del siniestro en el que también falleció un árbitro mendocino.
  • El hecho ocurrió el domingo cuando una camioneta intentó un sobrepaso e impactó contra otro auto. Tres ocupantes continúan internados con heridas de diversa gravedad.
  • La fiscalía de Tránsito aguarda peritajes mecánicos y testimonios clave para determinar las responsabilidades penales en la maniobra que provocó la tragedia vial.
Resumen generado con IA

Rosario y Juana Masó, dos hermanas de 19 y 20 años, murieron este lunes en el Hospital Central de Mendoza luego de permanecer internadas en grave estado tras un choque frontal ocurrido en la Ruta 60, en Maipú. Con sus fallecimientos, ya son tres las víctimas fatales del accidente.

El siniestro ocurrió alrededor de las 20.30 del domingo. La primera víctima fue Oscar Aníbal “Chacha” Fernández Mercau, un árbitro de fútbol de 48 años, quien murió mientras era trasladado a un centro de salud.

La investigación quedó a cargo de la fiscal de Tránsito Mariana Gutiérrez, quien aguarda los resultados de los peritajes realizados en el lugar y nuevos testimonios para determinar cómo ocurrió el choque.

Cómo fue el choque en la Ruta 60

De acuerdo con la información aportada por una testigo, Martín Omar Tillar circulaba hacia el oeste por la Ruta 60 a bordo de una Volkswagen T-Cross. En el vehículo también viajaban su pareja, Florencia Bettalemmi, de 42 años; su hermana, Ariadna Tillar, de 54; y sus sobrinas Rosario y Juana Masó.

Según esa reconstrucción, Tillar habría intentado sobrepasar a otro vehículo que circulaba en el mismo sentido. Durante la maniobra, la Volkswagen T-Cross terminó impactando de frente contra un Peugeot 504, conducido por Oscar Fernández Mercau.

El choque provocó heridas de extrema gravedad entre los ocupantes de ambos vehículos y obligó a desplegar un importante operativo de emergencia.

Oscar Fernández era árbitro en Mendoza Oscar Fernández era árbitro en Mendoza (Foto: Gentileza El Nueve)

Quién era Oscar “Chacha” Fernández, el árbitro que murió en el accidente

Oscar Aníbal Fernández Mercau, de 48 años, era conocido en el ambiente del fútbol amateur de Mendoza. Sus allegados lo llamaban “Chacha” y era oriundo de Tres Porteñas, en el departamento de San Martín.

Se desempeñaba como árbitro en torneos de la zona Este de Maipú y otras localidades cercanas. De hecho, había dirigido un partido pocas horas antes del accidente.

Tras el choque, Fernández fue retirado del Peugeot 504 en estado crítico y trasladado en una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) hacia el Hospital Central. Sin embargo, murió durante el traslado como consecuencia de las heridas sufridas.

Qué pasó con las hermanas Masó

Después del impacto, los equipos de emergencia trabajaron para rescatar a las personas que permanecían atrapadas en la Volkswagen T-Cross.

Rosario Masó, de 19 años, fue trasladada inicialmente al Hospital Perrupato de San Martín. Debido a la gravedad de su estado, posteriormente fue derivada al Hospital Central de Mendoza a bordo del helicóptero Halcón III.

Su hermana Juana Masó, de 20 años, también fue trasladada al Hospital Central, aunque en una ambulancia.

Ambas permanecieron internadas en estado crítico y fueron sometidas a intervenciones médicas. Sin embargo, murieron este lunes pese a los esfuerzos de los profesionales de la salud.

Cómo continúa la investigación

Además de las tres personas fallecidas, otros ocupantes de los vehículos resultaron heridos y fueron derivados a distintos centros de salud de Mendoza.

Ariadna Tillar quedó internada en el Hospital Perrupato, mientras que Martín Omar Tillar fue trasladado al Hospital Lagomaggiore en grave estado. En tanto, Florencia Bettalemmi permanecía internada en el Hospital El Carmen.

La fiscal Mariana Gutiérrez continúa investigando las circunstancias del choque. Los peritajes sobre los vehículos y la escena del accidente, junto con los testimonios incorporados al expediente, serán determinantes para establecer cómo se produjo la maniobra que terminó con el impacto frontal en la Ruta 60.

Temas Mendoza
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Qué intendentes y ministros suenan para pelear por una banca en la Legislatura en 2027
1

Qué intendentes y ministros suenan para pelear por una banca en la Legislatura en 2027

Imputan a una pareja que cultivaba cannabis para tratar a su hijo con TEA y epilepsia
2

Imputan a una pareja que cultivaba cannabis para tratar a su hijo con TEA y epilepsia

Misterio en el hospital de Concepción: esperaban una nena, recibieron un varón con aritos y ahora harán pruebas de ADN
3

Misterio en el hospital de Concepción: esperaban una nena, recibieron un varón con aritos y ahora harán pruebas de ADN

Así quedó un delantero de Concepción FC luego de recibir un balazo de goma en el rostro durante la final de la Liga Tucumana
4

Así quedó un delantero de Concepción FC luego de recibir un balazo de goma en el rostro durante la final de la Liga Tucumana

No somos libres de caminar: el desesperado reclamo de los vecinos de San Carlos ante la ola de robos
5

"No somos libres de caminar": el desesperado reclamo de los vecinos de San Carlos ante la ola de robos

Ranking notas premium
Qué intendentes y ministros suenan para pelear por una banca en la Legislatura en 2027
1

Qué intendentes y ministros suenan para pelear por una banca en la Legislatura en 2027

El dinero puede comprar un ascenso, pero no puede construir el futuro de un club
2

El dinero puede comprar un ascenso, pero no puede construir el futuro de un club

¿San Martín fue el santo de la espada?
3

¿San Martín fue el santo de la espada?

¿Estamos preparados para aceptar el nuevo Régimen Penal Juvenil?
4

¿Estamos preparados para aceptar el nuevo Régimen Penal Juvenil?

Recuerdos fotográficos: 1986. El empate entre el luchador tucumano y el gorila invencible
5

Recuerdos fotográficos: 1986. El empate entre el luchador tucumano y el "gorila invencible"

Más Noticias
Misterio en el hospital de Concepción: esperaban una nena, recibieron un varón con aritos y ahora harán pruebas de ADN

Misterio en el hospital de Concepción: esperaban una nena, recibieron un varón con aritos y ahora harán pruebas de ADN

¿Cuándo es la tormenta de Santa Rosa y cuáles son las provincias que serían afectadas?

¿Cuándo es la tormenta de Santa Rosa y cuáles son las provincias que serían afectadas?

Horóscopo chino: los signos que sanarán y encontrarán el equilibrio en lo que queda de agosto, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos que sanarán y encontrarán el equilibrio en lo que queda de agosto, según Ludovica Squirru

Así quedó un delantero de Concepción FC luego de recibir un balazo de goma en el rostro durante la final de la Liga Tucumana

Así quedó un delantero de Concepción FC luego de recibir un balazo de goma en el rostro durante la final de la Liga Tucumana

Rige la alerta naranja y amarilla en medio país: las provincias afectadas por tormentas, granizo, viento zonda, nevadas y frío extremo

Rige la alerta naranja y amarilla en medio país: las provincias afectadas por tormentas, granizo, viento zonda, nevadas y frío extremo

Qué intendentes y ministros suenan para pelear por una banca en la Legislatura en 2027

Qué intendentes y ministros suenan para pelear por una banca en la Legislatura en 2027

No somos libres de caminar: el desesperado reclamo de los vecinos de San Carlos ante la ola de robos

"No somos libres de caminar": el desesperado reclamo de los vecinos de San Carlos ante la ola de robos

Imputan a una pareja que cultivaba cannabis para tratar a su hijo con TEA y epilepsia

Imputan a una pareja que cultivaba cannabis para tratar a su hijo con TEA y epilepsia

Comentarios