Agenda de TV del martes: a qué hora juegan Recoleta-Boca Juniors por la Sudamericana y Católica-Estudiantes por la Libertadores

La agenda deportiva de hoy llega cargada de partidos para todos los gustos. Desde el mediodía, el Mundial de hockey masculino ofrecerá un encuentro apasionante entre Los Leones y Países Bajos, mientras que los amantes del fútbol tendrán una tarde y una noche sin desperdicios. Por un lado, Boca Juniors buscará la clasificación a los cuartos de final de la Sudamericana y Estudiantes intentará agigantar su historia en la Libertadores. Para los tucumanos, la visita de River Plate ante Atlético Tucumán por el torneo de Reserva de LPF será el gran plan de este martes.