Agenda de TV del martes: a qué hora juegan Recoleta-Boca Juniors por la Sudamericana y Católica-Estudiantes por la Libertadores

Resumen para apurados
- Este martes la agenda deportiva en TV incluye los duelos de Boca Juniors en Copa Sudamericana y Estudiantes de La Plata en Copa Libertadores.
- La jornada se completa con el choque de Los Leones ante Países Bajos en el Mundial de hockey, además de cruces por Copa Argentina y torneo de Reserva.
- Los clubes argentinos intentarán sellar su pase a los cuartos de final en certámenes continentales para consolidar sus objetivos de la temporada.
La agenda deportiva de hoy llega cargada de partidos para todos los gustos. Desde el mediodía, el Mundial de hockey masculino ofrecerá un encuentro apasionante entre Los Leones y Países Bajos, mientras que los amantes del fútbol tendrán una tarde y una noche sin desperdicios. Por un lado, Boca Juniors buscará la clasificación a los cuartos de final de la Sudamericana y Estudiantes intentará agigantar su historia en la Libertadores. Para los tucumanos, la visita de River Plate ante Atlético Tucumán por el torneo de Reserva de LPF será el gran plan de este martes.
Agenda de TV del martes 18 de agosto
Mundial de Hockey Masculino
9: España-Australia (Disney + Premium)
12: Irlanda-Sudáfrica (Disney + Premium)
13: Los Leones- Países Bajos (ESPN 2)
Reserva LPF
15: Godoy Cruz-Vélez (LPF Play)
15: Unión-Racing (LPF Play)
15: Newell’s-Lanús (LPF Play)
17: Atlético Tucumán-River (LPF Play)
Copa Argentina
17: Riestra-Gimnasia LP (TyC Sports)
21.15: Banfield-Midland (TyC Sports)
Copa Libertadores
19: Independiente Rivadavia-Fluminense (Fox Sports / Disney + Premium)
21.30: Independiente del Valle-Deportes Tolima (Fox Sports 2 / Disney + Premium)
21.30: Universidad Católica-Estudiantes LP (Fox Sports / Disney + Premium)
Copa Sudamericana
19: Recoleta-Boca Juniors (ESPN)
21.30: Sao Paulo-Bolívar (Dsports)