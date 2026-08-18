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Agenda de TV del martes: a qué hora juegan Recoleta-Boca Juniors por la Sudamericana y Católica-Estudiantes por la Libertadores

Los Leones se enfrentarán a Países Bajos por el Mundial de hockey y la Reserva de Atlético Tucumán recibirá a River Plate.

VENTAJA. Boca Juniors viene de igualar ante Platense y llegó a Asunción para buscar la clasificación a cuartos de final de la Sudamericana.
VENTAJA. Boca Juniors viene de igualar ante Platense y llegó a Asunción para buscar la clasificación a cuartos de final de la Sudamericana. FOTO TOMADA DE LANUMERO12.COM.AR
Hace 13 Hs

Resumen para apurados

  • Este martes la agenda deportiva en TV incluye los duelos de Boca Juniors en Copa Sudamericana y Estudiantes de La Plata en Copa Libertadores.
  • La jornada se completa con el choque de Los Leones ante Países Bajos en el Mundial de hockey, además de cruces por Copa Argentina y torneo de Reserva.
  • Los clubes argentinos intentarán sellar su pase a los cuartos de final en certámenes continentales para consolidar sus objetivos de la temporada.
Resumen generado con IA

La agenda deportiva de hoy llega cargada de partidos para todos los gustos. Desde el mediodía, el Mundial de hockey masculino ofrecerá un encuentro apasionante entre Los Leones y Países Bajos, mientras que los amantes del fútbol tendrán una tarde y una noche sin desperdicios. Por un lado, Boca Juniors buscará la clasificación a los cuartos de final de la Sudamericana y Estudiantes intentará agigantar su historia en la Libertadores. Para los tucumanos, la visita de River Plate ante Atlético Tucumán por el torneo de Reserva de LPF será el gran plan de este martes. 

Agenda de TV del martes 18 de agosto

Mundial de Hockey Masculino

9: España-Australia (Disney + Premium)

12: Irlanda-Sudáfrica (Disney + Premium)

13: Los Leones- Países Bajos (ESPN 2)

Reserva LPF

15: Godoy Cruz-Vélez (LPF Play)

15: Unión-Racing (LPF Play)

15: Newell’s-Lanús (LPF Play)

17: Atlético Tucumán-River (LPF Play)

Copa Argentina

17: Riestra-Gimnasia LP (TyC Sports)

21.15: Banfield-Midland (TyC Sports)

Copa Libertadores

19: Independiente Rivadavia-Fluminense (Fox Sports / Disney + Premium)

21.30: Independiente del Valle-Deportes Tolima (Fox Sports 2 / Disney + Premium)

21.30: Universidad Católica-Estudiantes LP (Fox Sports / Disney + Premium)

Copa Sudamericana

19: Recoleta-Boca Juniors (ESPN)

21.30: Sao Paulo-Bolívar (Dsports)

Temas Club Atlético Boca JuniorsCopa SudamericanaClub Estudiantes de La PlataCopa ArgentinaCopa Libertadores de AméricaLiga Profesional de FútbolFluminense
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