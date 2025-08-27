Secciones
¿Por qué me sale acné en la adultez? La causa de los brotes pasada la adolescencia

La obstrucción de los poros en la adultez puede provocar afecciones como el acné inflamatorio.

Hace 3 Hs

El acné es un trastorno de la piel que suele ocurrir en la pubertad, entre los 10 y los 14 años, debido a los cambios en los procesos hormonales que provocan que la piel fabrique un exceso de sebo. Sin embargo, estos brotes no solo son parte de la primera adolescencia, sino que también pueden ocurrir en la adultez, como es el caso del acné inflamatorio.

El acné inflamatorio es un tipo de obstrucción de los poros de la piel que causa que la piel luzca roja o descolorida, hinchada o inflamada. Como otros tipos de acné, esta variente de brotes es causada por bacterias, aceite, y células de piel muerta que provocan una oclusión de estos pequeños orificios. La diferencia entre esta afección y otras formas de acné como puntos negros y blancos es que provoca una respuesta inmunitaria que resulta en inflamación.

¿Qué es el acné inflamatorio y cuáles son los síntomas?

Lo síntomas de esta afección provocan que la piel luzca roja o rosa en pieles más claras mientras que en pieles más oscuras tiene como efecto protuberancias de color rojo y violeta, Incluso se producen algunos granitos de colores más amarillos y blancos, debido a la presencia de pus. El acné de este tipo puede aparecer tanto en la superficie como también en las capas más profundas de la piel. Esta hinchazón e inflamación puede resultar en un padeicmiento sumamente doloroso.

Las protuberancias pueden ocurrir en múltiples partes del cuerpo, sin embargo se presentan con mayor frecuencia en la cara, el pecho, los hombros y la espalda. A la vez esto puede provocar una mínima lesión o varias lastimaduras en la piel. Este acné puede presentarse de diversas formas, ya sea como pápulas o los popularmente llamados granitos, nódulos, es decir protuberancias que se forman debajo de la piel y quistes que son protuberancias llenas de fluido que se forman en las partes más profundas de la piel. Esta última es la forma más severa de acné inflamatorio.

¿Cuáles son las causas del acné en la adultez?

Las causas de esta afección se enlazan con los motivos de cualquier tipo de acné, es decir, la obstrucción de los poros conlleva al acné inflamatorio. Los poros son pequeñas aberturas en nuestra piel donde se hospedan los folículos pilosos (el vello de nuestra piel) y que contiene glándulas sebáceas debajo de ellos. Estas últimas producen un aceite, el sebo, que ayuda a mantener la piel y el cabello sano.

Las bacterias, células muertas y el sebo se acumulan ocluyendo, estirando y rompiendo los poros, lo que lleva a una respuesta inmediata del sistema inmune. Este último envía un aviso a los glóbulos blancos de la sangre para que impidan cualquier posible infección o bacterias en los poros. Esta acción es la que provoca la inflamación así como el color rojo de los poros y alrededor de este tejido.

