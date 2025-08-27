¿Por qué me sale acné en la adultez? La causa de los brotes pasada la adolescencia

Las protuberancias pueden ocurrir en múltiples partes del cuerpo, sin embargo se presentan con mayor frecuencia en la cara, el pecho, los hombros y la espalda. A la vez esto puede provocar una mínima lesión o varias lastimaduras en la piel. Este acné puede presentarse de diversas formas, ya sea como pápulas o los popularmente llamados granitos, nódulos, es decir protuberancias que se forman debajo de la piel y quistes que son protuberancias llenas de fluido que se forman en las partes más profundas de la piel. Esta última es la forma más severa de acné inflamatorio.