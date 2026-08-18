OpiniónCartas de lectores Cartas de lectores: la desolación Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL Hace 23 Hs Seguir en Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas San Miguel de TucumánWhatsAppURLOmán Tamaño texto Comentarios Lo más popular Qué intendentes y ministros suenan para pelear por una banca en la Legislatura en 2027 Imputan a una pareja que cultivaba cannabis para tratar a su hijo con TEA y epilepsia Misterio en el hospital de Concepción: esperaban una nena, recibieron un varón con aritos y ahora harán pruebas de ADN Así quedó un delantero de Concepción FC luego de recibir un balazo de goma en el rostro durante la final de la Liga Tucumana "No somos libres de caminar": el desesperado reclamo de los vecinos de San Carlos ante la ola de robos Ranking notas premium Qué intendentes y ministros suenan para pelear por una banca en la Legislatura en 2027 El dinero puede comprar un ascenso, pero no puede construir el futuro de un club ¿San Martín fue el santo de la espada? ¿Estamos preparados para aceptar el nuevo Régimen Penal Juvenil? Recuerdos fotográficos: 1986. El empate entre el luchador tucumano y el "gorila invencible"