El riesgo país tocó un máximo en dos meses y quedó cerca de los 500 puntos

Resumen para apurados
- Durante un feriado local, el riesgo país argentino subió 15 puntos y llegó a 489 unidades por la caída de bonos soberanos en Wall Street ante la cautela global.
- Los títulos en dólares perdieron hasta 0,8% y acumulan una baja del 3% en agosto, afectados por la suba en las tasas del Tesoro de EE.UU. y la aversión al riesgo.
- Los inversores seguirán de cerca la tensión en Oriente Medio y las decisiones de la Reserva Federal, claves para definir el apetito por la deuda argentina.
La jornada financiera internacional volvió a dejar señales de cautela para los activos argentinos. Mientras el mercado local permaneció cerrado por el feriado en conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, los bonos soberanos argentinos operados en Wall Street registraron bajas y el riesgo país volvió a acercarse a los 500 puntos básicos.
El indicador elaborado por JP Morgan avanzó 15 puntos y llegó a 489 unidades, su nivel más alto desde el 10 de junio. De esta manera, el riesgo país acumuló una suba de más de 50 puntos durante agosto, en un contexto de mayor aversión al riesgo entre los inversores.
Los bonos argentinos volvieron a caer
Los bonos soberanos argentinos en dólares finalizaron la jornada con una baja promedio del 0,6%.
Entre los principales títulos, el Global 2030 (GD30) perdió 0,3%, mientras que el Global 2038 (GD38) retrocedió 0,6% y el Global 2035 (GD35) cayó 0,8%.
En lo que va de agosto, los bonos hard dollar acumulan una pérdida promedio cercana al 3%, mientras que el deterioro del riesgo país refleja una mayor cautela de los mercados frente a los activos argentinos.
El movimiento se produjo en una jornada en la que los principales índices de Wall Street también terminaron en terreno negativo. El Nasdaq cayó 0,3%, mientras que el Dow Jones y el S&P 500 retrocedieron 0,5%.
Subieron las tasas de los bonos de Estados Unidos
Otro de los factores que impactó sobre los mercados fue el fuerte incremento de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense.
La tasa del bono a 10 años alcanzó el 4,72% anual, mientras que el rendimiento a cinco años rondó el 4,38%. En los plazos más largos, las tasas a 20 y 30 años se ubicaron cerca del 5,31%.
La combinación de tasas elevadas en Estados Unidos, incertidumbre geopolítica y un petróleo cada vez más caro incrementó la presión sobre los mercados emergentes.
El petróleo subió casi 3% y favoreció a las acciones argentinas
En medio de la caída generalizada de los mercados, las empresas petroleras argentinas lograron destacarse.
El precio del crudo aumentó cerca de 3% debido a la falta de avances diplomáticos para resolver el conflicto en Oriente Medio. El Brent subió 2,9%, hasta los U$S 91,09 por barril, mientras que el WTI avanzó 3,1%, hasta los U$S 82,94.
La suba del petróleo impulsó a las compañías argentinas vinculadas con la energía y algunas acciones llegaron a registrar avances superiores al 5%.
Entre ellas se destacó Vista Energy, que además recibió el respaldo de una noticia corporativa: Thiel Macro LLC, el fondo del empresario tecnológico Peter Thiel, informó una participación de U$S 76 millones en la petrolera, enfocada en la producción de hidrocarburos no convencionales en Vaca Muerta.
También influyó en el sector energético el anuncio de que YPF solicitó la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para un proyecto de gasoducto de U$S 51.000 millones.
Qué miran ahora los inversores
El mercado seguirá atento a la evolución del conflicto en Oriente Medio y a las negociaciones diplomáticas, debido al impacto que una nueva escalada podría tener sobre el precio del petróleo y la inflación global.
También estarán bajo la lupa las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos, la evolución de las tasas de los bonos del Tesoro y las tensiones comerciales internacionales.
Para los activos argentinos, además, los inversores seguirán de cerca el escenario político y económico local. La evolución del riesgo país será una de las principales referencias para medir el apetito del mercado por los bonos soberanos argentinos.
Por ahora, el dato es claro: el riesgo país volvió a acercarse a los 500 puntos y los bonos argentinos atraviesan un agosto negativo, mientras las acciones vinculadas al petróleo encuentran un respaldo en la fuerte recuperación del precio del crudo.