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Carreras cortas: qué tener en cuenta antes de elegir una tecnicatura para trabajar

Validez nacional, prácticas, alcance profesional y posibilidad de continuar estudiando son algunos de los puntos que conviene revisar antes de inscribirse.

FORMACIÓN. Las tecnicaturas pueden ser una alternativa para quienes buscan incorporarse antes al mercado laboral.
FORMACIÓN. Las tecnicaturas pueden ser una alternativa para quienes buscan incorporarse antes al mercado laboral. / FREEPIK
Hace 6 Hs

Resumen para apurados

  • Especialistas y autoridades educativas en Argentina recomiendan evaluar validez, prácticas y alcance laboral antes de elegir una tecnicatura para asegurar inserción profesional.
  • La Secretaría de Educación exige al menos dos años y 1.400 horas de cursada, destacando la necesidad de verificar la validez oficial y los convenios con licenciaturas.
  • Elegir correctamente una carrera corta facilitará el acceso al mercado laboral y permitirá a los estudiantes continuar su formación universitaria en el futuro.
Resumen generado con IA

Dos carreras pueden durar lo mismo y, sin embargo, ofrecer posibilidades muy distintas. Por eso, si estás pensando en elegir una tecnicatura porque querés recibirte y empezar a trabajar en menos tiempo, conviene mirar algo más que la cantidad de años que dura.

Antes de anotarse, hay cuatro preguntas que pueden ayudar a comparar opciones: ¿el título tiene validez nacional?, ¿qué tareas permite realizar?, ¿incluye prácticas profesionales? y ¿se puede continuar después con una licenciatura?

Revisar si el título tiene validez nacional

El primer paso es comprobar que la carrera y el título tengan reconocimiento oficial.

La Secretaría de Educación de la Nación cuenta con una consulta pública que permite verificar la validez nacional de títulos y certificados. Para buscar una carrera es necesario conocer el nombre del título, la institución que lo otorga y el año en el que se comenzaron o comenzarán los estudios.

En las carreras universitarias de pregrado, categoría en la que se encuentran las tecnicaturas, la normativa establece una duración mínima de dos años y una carga de al menos 1.400 horas reloj.

Qué trabajo permite hacer esa tecnicatura

El nombre de una carrera puede dar una idea general de la formación, pero otro dato para buscar son los alcances del título. Allí se especifican las actividades para las que prepara esa formación.

Dos tecnicaturas vinculadas con un mismo sector pueden tener planes y alcances diferentes. Revisar este punto ayuda a saber con mayor precisión cuál será el perfil profesional al terminar.

Mirar si tiene prácticas

Si uno de los objetivos es insertarse en el mercado laboral, también conviene revisar cuánto espacio tienen las prácticas dentro del plan de estudios.

Pueden aparecer como prácticas profesionales, talleres, proyectos integradores o experiencias dentro de empresas e instituciones.

Además de mirar los nombres de las materias, sirve revisar desde qué año comienzan esas instancias y cuántas horas de la carrera están destinadas a aplicar los conocimientos.

¿La tecnicatura permite seguir una licenciatura?

Elegir una carrera corta no necesariamente significa terminar la formación después de dos o tres años.

Algunas tecnicaturas permiten continuar una licenciatura, ingresar a un ciclo de complementación curricular o reconocer materias cursadas previamente. Otras funcionan como carreras independientes y no tienen una continuidad directa.

Si existe la posibilidad de querer seguir estudiando más adelante, conviene preguntar por las articulaciones antes de anotarse y no recién cuando se obtiene el título.

Qué preguntar antes de inscribirse

Antes de elegir una tecnicatura solamente por su duración, conviene consultar:

- si el título tiene validez nacional;

- cuáles son sus alcances profesionales;

- qué prácticas incluye;

- dónde se realizan esas prácticas;

- y si permite continuar después otra carrera.

La duración puede ser uno de los factores para decidir, pero conocer estos datos permite saber qué formación se está eligiendo y qué posibilidades puede ofrecer una vez terminada.

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