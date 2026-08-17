Clave Fiscal de Arca: cómo recuperarla si te la olvidaste y qué métodos hay disponibles

La Clave Fiscal funciona como una credencial personal e intransferible que certifica la identidad de los contribuyentes dentro del sistema informático de Arca, habilitando además la gestión de trámites ante diversas dependencias nacionales, provinciales y municipales. Para los pequeños contribuyentes adheridos al régimen simplificado, la pérdida de esta contraseña interrumpe el desarrollo normal de sus actividades, dado que la totalidad de sus gestiones impositivas cotidianas se canalizan a través de dicha plataforma.