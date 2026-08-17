Cuál es la única provincia donde creció la cantidad de empresas mientras el resto del país retrocedió

De acuerdo con un informe elaborado por la consultora Politikon Chaco a partir de información de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), en mayo se contabilizaron 477.463 empresas empleadoras activas en el sector privado a nivel nacional. La cifra implica una caída del 3,3% respecto de mayo de 2025 y significa que en un año se perdieron 16.422 empresas.