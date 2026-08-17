Cuál es la única provincia donde creció la cantidad de empresas mientras el resto del país retrocedió

Resumen para apurados
- Impulsada por Vaca Muerta, Neuquén fue la única provincia donde creció la cantidad de empresas empleadoras en mayo, mientras el resto del país registró fuertes caídas.
- Según datos de la SRT, el país perdió 16.422 empresas en un año (-3,3%) y sumó 27 meses en baja, con fuertes retrocesos en la industria (-5,5%) y el comercio (-4,4%).
- La brecha resalta a Vaca Muerta como el único polo expansivo frente a una contracción que ya eliminó más de 30.000 firmas desde 2023, condicionando el empleo privado futuro.
En un escenario marcado por la contracción del entramado empresarial, una provincia logró escapar a la tendencia nacional y registró un crecimiento en la cantidad de empresas empleadoras activas. Se trata de Neuquén, que volvió a destacarse por el impulso de la actividad vinculada con Vaca Muerta.
Según datos oficiales correspondientes a mayo de 2026, la provincia sumó 13 nuevas empresas en comparación con el mismo mes del año pasado, lo que representó un incremento interanual del 0,1%. El dato adquiere relevancia frente al retroceso registrado en las restantes jurisdicciones del país.
De acuerdo con un informe elaborado por la consultora Politikon Chaco a partir de información de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), en mayo se contabilizaron 477.463 empresas empleadoras activas en el sector privado a nivel nacional. La cifra implica una caída del 3,3% respecto de mayo de 2025 y significa que en un año se perdieron 16.422 empresas.
El retroceso nacional marcó, además, el vigésimo séptimo mes consecutivo de caída interanual en este indicador. Según el informe, la disminución registrada en mayo fue la más pronunciada de toda la serie.
La fuerte caída en las provincias
La contracción alcanzó a las otras 23 jurisdicciones, aunque con diferentes niveles de intensidad. La Ciudad de Buenos Aires registró una baja inferior al 2%, mientras que varias provincias tuvieron descensos superiores al 10%.
La Rioja fue la jurisdicción más afectada, con una reducción del 16,1% en su stock de empresas empleadoras.
En términos absolutos, las provincias y distritos con mayor cantidad de empresas fueron también los que concentraron las mayores pérdidas. Buenos Aires encabezó el retroceso, con 4.786 empresas menos, equivalente a una caída del 2,9%.
Le siguieron Córdoba, que perdió 2.664 firmas; la Ciudad de Buenos Aires, con 1.704 menos; y Santa Fe, con una reducción de 1.509 empresas.
Estos cuatro distritos concentran el 78% del total de las empresas empleadoras del país, por lo que su evolución tiene un peso decisivo sobre el resultado nacional.
Industria y comercio, los sectores con mayores bajas
El retroceso también se reflejó en las distintas ramas de actividad. La industria manufacturera fue el sector que registró la mayor caída interanual, con una disminución del 5,5%.
El comercio quedó en segundo lugar, con un retroceso del 4,4%, mientras que la actividad agropecuaria cayó un 2,6% y la construcción tuvo una baja del 2,3%.
La comparación con el inicio de la actual gestión de Gobierno muestra un escenario similar. Entre noviembre de 2023 y mayo de 2026, la cantidad de empresas empleadoras activas se redujo un 6% a nivel nacional, lo que representa la desaparición de 30.385 firmas.
Neuquén también fue la excepción en ese período. La provincia acumuló un crecimiento del 1,7% y sumó 148 empresas, en contraste con el retroceso registrado en el resto del país.