OpiniónCartas de lectores

Cartas de lectores II: jubilados transferidos
17 Agosto 2026

En estos días se están terminando de informar al Anses la deuda por actualización de sueldos y retroactivos de septiembre a diciembre del año pasado lo que con suerte y de no mediar inconvenientes lo cobraremos a fines de octubre próximo y todo gracias al trabajo de los empleados de la Oficina Previsional, que es la única que trabaja correctamente a nuestro criterio. Aclaramos que nos deben a los jubilados transferidos la actualización de haberes desde enero de este año hasta la fecha, gracias a que la Caja Popular no envía las planillas correspondientes con  los aumentos decretados y autorizados por el estado, pero sus empleados lo cobran todos los meses, fundamentamos nuestro pedido por la demora que tienen nuestros expedientes, más aun cuando entran en Casa de Gobierno, entre que pasan de una a otra oficina demoran casa un mes y si se pasa del día primero el cobro lo hace efectivo ANSES a fines del mes siguiente, o sea claramente explicado los aumentos de setiembre/diciembre del año pasado lo tendremos en bolsillo a fines de octubre próximo es decir con mucha demora y es por eso que pedimos al Ejecutivo, que busquen una alternativa más rápida. Aparte con las demoras explicadas, después tenemos que pedir a la justicia intervenga por los pagos fuera de termino para resarcirnos de alfo que nos corresponde y afrontar así los gastos mensuales como ser servicios, rentas provinciales y otros, que seguramente vendrán con aumentos y no los de inflación sino como todos los año may. Con esto queda ya en las autoridades para mejorar esta situación. Antes de despedirme quiero agradecer a LA GACETA que nos da este espacio para hacer conocer nuestra situación.

Mario O. Rivet Vozza

mrivetvozza@hotmail.com

Temas Caja Popular de Ahorros de Tucumán
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