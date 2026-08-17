José de San Martín y sus secretos: las curiosidades que pocos conocen

Resumen para apurados
- Al conmemorarse el aniversario de su muerte, se destacan aspectos y datos poco conocidos sobre José de San Martín, figura central de la independencia sudamericana.
- Más allá del Cruce de los Andes, el prócer fue políglota, músico aficionado, pactó con pueblos originarios e impulsó reformas sociales y educativas como gobernador de Cuyo.
- Conocer su faceta humana y política permite revalorizar su legado histórico más allá del plano estrictamente militar, aportando una visión integral sobre su trascendencia.
Cada 17 de agosto, Argentina recuerda el paso a la inmortalidad del General José de San Martín, una de las figuras fundamentales de la independencia sudamericana. El Libertador murió el 17 de agosto de 1850, a los 72 años, en Boulogne-sur-Mer, Francia, después de haber dedicado buena parte de su vida a la lucha por la emancipación de América.
Su nombre está asociado a la creación del Regimiento de Granaderos a Caballo, el combate de San Lorenzo, el Cruce de los Andes y las campañas que permitieron avanzar en la independencia de Chile y Perú.
Sin embargo, detrás del prócer de los manuales escolares también existió un hombre con intereses, hábitos y decisiones personales que permiten conocer una faceta menos conocida de su vida.
José de San Martín, el Libertador de América
San Martín nació el 25 de febrero de 1778 en Yapeyú, en la actual provincia de Corrientes. Siendo todavía muy joven viajó a España, donde desarrolló una extensa carrera militar y participó en diferentes campañas, entre ellas la batalla de Bailén contra las tropas napoleónicas.
En 1812 regresó a Buenos Aires y comenzó a participar activamente en el proceso revolucionario. Ese mismo año organizó el Regimiento de Granaderos a Caballo, con el que obtuvo su primera gran victoria en territorio rioplatense en el combate de San Lorenzo, en 1813.
Su gran estrategia consistió en evitar avanzar directamente sobre los principales bastiones españoles desde el norte. En cambio, diseñó una campaña continental que incluyó el Cruce de los Andes, la liberación de Chile y posteriormente la expedición hacia Perú.
Después de su encuentro con Simón Bolívar en Guayaquil, San Martín se alejó progresivamente de la vida política y militar. Finalmente se instaló en Europa, donde permaneció hasta su muerte.
Las curiosidades menos conocidas de San Martín
1. Creó la Logia Lautaro
Una vez instalado en Buenos Aires, San Martín participó en la organización de la Logia Lautaro, una sociedad secreta vinculada con el proyecto independentista sudamericano.
La organización reunió a dirigentes y militares que compartían el objetivo de avanzar hacia la independencia de los territorios americanos.
2. Consultó a caciques pehuenches antes de cruzar los Andes
Antes de poner en marcha una de las operaciones militares más importantes de la historia de América del Sur, San Martín mantuvo reuniones con caciques pehuenches.
El objetivo era obtener autorización para atravesar sus territorios. El episodio refleja la importancia que tuvo para la estrategia del Ejército de los Andes conocer el territorio y establecer acuerdos con los pueblos originarios.
3. Era considerado un buen candidato para casarse
Mucho antes de convertirse en una figura histórica, San Martín era visto por las familias de Buenos Aires como un hombre atractivo para sus hijas.
Según distintos relatos históricos, era un soltero muy buscado por las familias porteñas, que lo invitaban a reuniones y comidas con la expectativa de que pudiera convertirse en un buen partido.
Finalmente, en 1812 se casó con María de los Remedios de Escalada, con quien tuvo a su hija Mercedes Tomasa.
4. El enorme despliegue del Ejército de los Andes
El Cruce de los Andes fue una operación logística de enormes dimensiones.
El Ejército de los Andes estuvo integrado por alrededor de 5.200 hombres y necesitó miles de animales y una importante cantidad de armamento para atravesar la cordillera.
La expedición contó con aproximadamente 10.000 mulas, 1.600 caballos y 600 vacas, además de armas, municiones y piezas de artillería.
La planificación de San Martín fue fundamental para conseguir que las tropas pudieran atravesar una de las geografías más difíciles de la región.
5. Era un gran lector y dominaba varios idiomas
San Martín tuvo una formación intelectual que fue mucho más allá de la carrera militar.
Leía en inglés, francés y latín y llevaba consigo libros durante sus campañas. Su biblioteca personal lo acompañó en distintas etapas de su vida.
La lectura fue una de sus principales actividades durante los períodos de descanso y también durante su posterior retiro en Europa.
6. Impulsó reformas durante su gobierno en Cuyo
Durante su gestión como Gobernador Intendente de Cuyo, San Martín no se limitó a las cuestiones militares.
Promovió medidas relacionadas con la educación, la salud y el funcionamiento de las instituciones. También impulsó cambios en el sistema carcelario y cuestionó los castigos corporales aplicados a los niños.
Su administración estuvo estrechamente vinculada con la preparación material y humana del Ejército de los Andes.
7. También disfrutaba de la música
Entre sus facetas menos conocidas aparece su vínculo con la guitarra.
San Martín sabía tocar el instrumento y, de acuerdo con diferentes relatos sobre su vida, aprovechaba los momentos de descanso para compartir música con sus compañeros.
Esta afición permite observar una dimensión más personal del hombre que pasó gran parte de su vida entre campañas militares.
8. En 1829 evitó regresar a Buenos Aires
En 1829 San Martín volvió a acercarse al territorio rioplatense, pero decidió no desembarcar en Buenos Aires después de conocer la situación política y la revolución encabezada por Juan Lavalle contra Manuel Dorrego.
Permaneció durante un tiempo en Montevideo y recibió propuestas para asumir importantes responsabilidades políticas y militares, pero decidió rechazarlas.
El episodio fue una muestra de su decisión de mantenerse alejado de las luchas internas que atravesaban a las Provincias Unidas.
Los últimos años del Libertador
Durante sus últimos años, San Martín sufrió diversos problemas de salud y su estado físico se deterioró progresivamente.
Ya instalado en Francia, llevó una vida mucho más alejada de la actividad política y militar. Murió el 17 de agosto de 1850, en su residencia de Boulogne-sur-Mer.
Tenía 72 años.
Entre sus últimas voluntades estuvo el pedido de que su sable fuera entregado a Juan Manuel de Rosas y que, en algún momento, sus restos fueran trasladados a Buenos Aires.
Sus restos finalmente fueron repatriados y desde 1880 descansan en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, donde se encuentra el mausoleo que recuerda al Libertador.
Un prócer más allá de los monumentos
Cada 17 de agosto, la figura de San Martín vuelve a ocupar un lugar central en los actos escolares y oficiales. Pero conocer estos aspectos menos difundidos de su vida permite acercarse al prócer desde otra perspectiva.
El militar que diseñó el Cruce de los Andes también fue lector, músico, padre, esposo y funcionario preocupado por la educación y las condiciones sociales de los territorios que gobernó.
José de San Martín continúa siendo una de las figuras centrales de la historia argentina y sudamericana, no solo por sus victorias militares, sino también por las decisiones políticas y personales que marcaron su trayectoria.