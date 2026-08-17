José de San Martín y sus secretos: las curiosidades que pocos conocen

Cada 17 de agosto, Argentina recuerda el paso a la inmortalidad del General José de San Martín, una de las figuras fundamentales de la independencia sudamericana. El Libertador murió el 17 de agosto de 1850, a los 72 años, en Boulogne-sur-Mer, Francia, después de haber dedicado buena parte de su vida a la lucha por la emancipación de América.