La inquietante profecía de Baba Vanga para 2026 que incluye terremotos y otros desastres

Resumen para apurados
- Usuarios en redes vincularon los recientes terremotos en Colombia y Venezuela con supuestas profecías de la vidente Baba Vanga para 2026, pese a no existir pruebas documentales.
- Tras la muerte de la clarividente búlgara en 1996, proliferaron listas apócrifas con presagios que suelen reinterpretarse ante catástrofes naturales o sucesos astronómicos.
- Especialistas advierten que estas versiones seguirán viralizándose con cada crisis global, alimentando mitos populares sin rigor histórico ni evidencia científica verificable.
Los recientes terremotos que sacudieron a Colombia y Venezuela volvieron a poner en el centro de la escena a Baba Vanga, la famosa vidente búlgara a la que durante décadas se le atribuyeron predicciones sobre guerras, catástrofes naturales y grandes acontecimientos mundiales.
En redes sociales, distintos usuarios comenzaron a relacionar los movimientos sísmicos de la región con una supuesta predicción para 2026. Sin embargo, detrás de estas versiones existe un dato fundamental: no hay documentos originales que permitan comprobar que Baba Vanga haya anticipado específicamente estos terremotos.
Qué se dice sobre la predicción de Baba Vanga para 2026
Las supuestas predicciones de Baba Vanga para este año comenzaron a circular con mayor intensidad desde finales de 2025. En distintas publicaciones se asegura que la vidente habría advertido sobre grandes terremotos, erupciones volcánicas, inundaciones y fenómenos meteorológicos extremos.
La coincidencia con recientes desastres naturales volvió a impulsar estas teorías.
Sin embargo, no existe un manuscrito, grabación o archivo fechado que permita confirmar que esas predicciones hayan sido formuladas por la vidente.
Por ese motivo, la relación entre los terremotos y Baba Vanga debe tomarse como una interpretación posterior difundida en medios y redes sociales, y no como una predicción comprobada.
¿Baba Vanga predijo los terremotos de Colombia y Venezuela?
La respuesta es que no existe evidencia verificable de que Baba Vanga haya anticipado esos terremotos.
Las listas que circulan en Internet reúnen diferentes acontecimientos que supuestamente habría predicho la mujer nacida en Bulgaria, pero las versiones varían según el sitio que las publique.
La falta de fuentes primarias también dificulta determinar qué frases fueron realmente pronunciadas por Baba Vanga y cuáles fueron agregadas o reinterpretadas con el paso del tiempo.
Esto no impidió que los terremotos registrados recientemente en Sudamérica fueran vinculados rápidamente con las supuestas predicciones para 2026.
La inquietante profecía sobre extraterrestres
Entre las versiones más llamativas atribuidas a Baba Vanga para 2026 aparece una relacionada con un supuesto contacto entre la humanidad y una civilización extraterrestre.
Según las listas que circulan en Internet, la vidente habría anticipado que una gran nave espacial llegaría cerca de la Tierra y que ese acontecimiento podría marcar el primer contacto con seres de otro planeta.
La teoría adquirió todavía más repercusión debido a la aparición de 3I/ATLAS, un objeto interestelar que atravesó nuestro sistema solar y que generó numerosas especulaciones en redes sociales.
Algunas publicaciones llegaron a plantear que podría tratarse de una nave extraterrestre. Sin embargo, la vinculación entre este objeto y una supuesta profecía de Baba Vanga no constituye una evidencia científica de contacto con vida extraterrestre.
Qué otras predicciones se atribuyen a Baba Vanga
Cada año aparecen nuevas recopilaciones de las supuestas predicciones de la vidente. Entre las más mencionadas para 2026 figuran:
- Grandes terremotos y otros desastres naturales.
- Fenómenos climáticos extremos.
- Conflictos internacionales.
- Una posible crisis económica a escala global.
- Un crecimiento acelerado de la inteligencia artificial.
- Cambios en el equilibrio del poder mundial.
- Un eventual contacto con vida extraterrestre.
- Transformaciones políticas de gran impacto.
Quién fue Baba Vanga
Vangeliya Pandeva Gushterova, conocida popularmente como Baba Vanga, nació en 1911 en Bulgaria y se convirtió en una figura reconocida en Europa del Este por sus supuestas capacidades de clarividencia.
A lo largo de su vida recibió a personas que buscaban respuestas sobre acontecimientos futuros y, con el paso de los años, se le atribuyeron predicciones relacionadas con guerras, dirigentes políticos, desastres naturales y avances tecnológicos.
Baba Vanga murió el 11 de agosto de 1996, a los 85 años.
Después de su muerte, su figura adquirió una dimensión internacional y comenzaron a multiplicarse las listas de acontecimientos que supuestamente había anticipado.
Por qué sus profecías vuelven a hacerse virales
El nombre de Baba Vanga suele reaparecer cada vez que ocurre un acontecimiento extraordinario. La razón es sencilla: muchas de las predicciones que se le atribuyen son lo suficientemente amplias como para poder relacionarlas posteriormente con distintos hechos.
Los terremotos, guerras, crisis económicas y fenómenos naturales extremos suelen convertirse así en el punto de partida para nuevas interpretaciones.
En el caso de 2026, las versiones más difundidas hablan de catástrofes naturales y de un posible contacto extraterrestre. Pero hasta ahora, no existe documentación original que permita afirmar que Baba Vanga haya dejado esas predicciones de manera comprobable.
Por eso, aunque las coincidencias puedan resultar inquietantes, la supuesta predicción de los terremotos y los demás acontecimientos atribuidos a la vidente deben entenderse como parte de una tradición de relatos y especulaciones que se mantienen vigentes décadas después de su muerte.