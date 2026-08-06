Comenzó la segunda edición de “Enseñame Tucumán”

El concurso retoma además un antecedente histórico de LA GACETA. En julio de 1979, Canal 10 de Tucumán emitió “Sí, es verdad, lo dice La Gaceta”, un exitoso concurso televisivo de preguntas y respuestas destinado a estudiantes del ciclo primario. La ministra de Educación, Susana Montaldo, recordó que la nueva propuesta surgió a partir de una charla con el gerente de Redacción, Federico van Mameren, y que retomó aquel sueño de 1979. “Yo le dije que me parecía fundamental que los tucumanos conozcamos nuestra historia porque eso nos ayuda a construir nuestra identidad. Conocer nuestra historia ayuda a valorar y a amar la tierra de la que venimos”, expresó.