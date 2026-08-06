Comenzó la segunda edición de “Enseñame Tucumán”

La Instancia Escolar del II Concurso de Ciencias Sociales “Enseñame Tucumán” comenzó en establecimientos de toda la provincia con la participación de 4.744 estudiantes de 312 instituciones de gestión pública, privada y educación técnica. La propuesta fue ideada por LA GACETA y se realiza en coordinación con el Ministerio de Educación, que acompaña su desarrollo y articulación en las escuelas.
Durante la jornada en el Colegio Nacional Bartolomé Mitre, la secretaria de Estado de Educación, Gabriela Gallardo, acompañó a la comunidad educativa. También estuvieron presentes la directora de Nivel Secundario, Rosa Casares; la directora de Educación Técnica y Formación Profesional, Ana García Salemi; el supervisor Pablo Plaza; la vicedirectora a cargo de la dirección del colegio, Ana Barboza; y el equipo técnico de secundaria.
La iniciativa está destinada a estudiantes de cuarto, quinto y sexto año del Ciclo Orientado de Secundaria. Su objetivo es fortalecer el conocimiento sobre la historia, la cultura y la identidad local, además de promover competencias de lectura, escritura y oralidad. Tras el éxito de la edición 2025, este año el certamen incorpora el abordaje histórico a 60 años del cierre masivo de los ingenios tucumanos.
El concurso retoma además un antecedente histórico de LA GACETA. En julio de 1979, Canal 10 de Tucumán emitió “Sí, es verdad, lo dice La Gaceta”, un exitoso concurso televisivo de preguntas y respuestas destinado a estudiantes del ciclo primario. La ministra de Educación, Susana Montaldo, recordó que la nueva propuesta surgió a partir de una charla con el gerente de Redacción, Federico van Mameren, y que retomó aquel sueño de 1979. “Yo le dije que me parecía fundamental que los tucumanos conozcamos nuestra historia porque eso nos ayuda a construir nuestra identidad. Conocer nuestra historia ayuda a valorar y a amar la tierra de la que venimos”, expresó.
Tres etapas hasta la final provincial
El certamen se organiza en tres fases eliminatorias: escolar, interescolar y provincial. En la primera etapa, los estudiantes compiten en parejas por categoría a partir de material bibliográfico seleccionado. De cada establecimiento surgen tres duplas titulares y tres suplentes, una por cada año.
La competencia continuará el 30 de septiembre con la Instancia Interescolar, que se desarrollará en cinco sedes distribuidas por circuitos territoriales. Allí se definirán los clasificados para la fase final. En octubre se disputará la Instancia Provincial mediante cuatro programas con dinámicas participativas coordinadas junto a LA GACETA.
Gallardo destacó la magnitud alcanzada por la propuesta y remarcó que se superaron los 4.500 estudiantes y valoró el compromiso de los jóvenes. La funcionaria señaló además que más de 500 docentes participaron de un trayecto formativo dividido en cuatro comisiones para profundizar contenidos sobre Tucumán. También destacó el esfuerzo de las direcciones de nivel para renovar los contenidos de Ciencias Sociales. Julieta Teitelbaum, coordinadora del equipo curricular de la Dirección de Nivel Secundario, recordó que la edición anterior fue exitosa y afirmó que este año se duplicó la cantidad de escuelas inscriptas. “Buscamos que los chicos puedan disfrutar la experiencia”, expresó.
La estudiante Helena Brandán contó que decidió volver a participar después de obtener el segundo lugar en la categoría de cuarto año con la Escuela Agrotécnica de Tafí del Valle. “Tengo expectativas altas, sobre todo porque estoy mucho mejor preparada y me avisaron con mucho más tiempo”, finalizó.
La propuesta busca consolidar la renovación curricular y acercar a los adolescentes a la historia provincial mediante una experiencia educativa participativa y significativa.