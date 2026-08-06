EconomíaNoticias económicas Cómo incide el endeudamiento entre los jóvenes y los jubilados La población juvenil está más expuesta a la informalidad laboral, mientras que el atraso nominal de los haberes expone a la clase pasiva a una situación de más vulnerabilidad financiera. Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL El endeudamiento golpea con mayor fuerza a los menores de 35 años. ARCHIVO Por Marcelo Aguaysol Hace 3 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS Más de 340.000 argentinos ya adhirieron al régimen para usar los "dólares del colchón" Las exportaciones agroindustriales crecieron 15% en volumen y 18% en valor durante el primer semestre Todos los gremios que cobran aumento de sueldo en agosto 2026: quiénes reciben subas por paritarias Supermercados DIA cerró 34 sucursales y evalúa vender su operación en Argentina: crece la incertidumbre por 7.700 empleos La compra de dólar ahorro superó los U$S15.000 millones en el primer semestre y crece la salida de divisas de los bancos Lo más popular LA GACETA estuvo con Milo J en su anuncio más importante del año: “El lugar de dónde salió es una de las fortalezas del artista” “Esperamos batir un nuevo récord”: se viene una nueva edición del Ramonazo Es tucumano, se formó en un club creado por un centro de estudiantes y hoy vive del futsal en Italia El salteño que busca atraer turistas a El Salvador a través del golf Tras la crisis en Ceuta, la UE intenta reconstruir consensos Ranking notas premium El joven asesinado en Chaco había denunciado a su novia por violencia de género y en Tucumán los casos similares enfrentan obstáculos Atención, candidatos de Tucumán: cómo funcionará la "Ficha Limpia" en las elecciones de 2027 La visita del armador de Macri, pesar en el PJ y los proyectos en Deportes en la Legislatura Cartas de lectores: cuando informar también protege Qué es la femosfera, el universo digital que divide opiniones entre las mujeres