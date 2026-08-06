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Cómo incide el endeudamiento entre los jóvenes y los jubilados

La población juvenil está más expuesta a la informalidad laboral, mientras que el atraso nominal de los haberes expone a la clase pasiva a una situación de más vulnerabilidad financiera.

El endeudamiento golpea con mayor fuerza a los menores de 35 años. ARCHIVO
El endeudamiento golpea con mayor fuerza a los menores de 35 años. ARCHIVO
Marcelo Aguaysol
Por Marcelo Aguaysol Hace 3 Hs

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