“Trabajemos para que la visita de León XIV no se politice”

El padre Luis Zazano dijo que el anuncio de la visita del papa León XIV a la Argentina generó una gran alegría en la Iglesia. Recordó que el propio pontífice, a poco de asumir, había manifestado su intención de recorrer el Cono Sur para completar la gira que el papa Francisco había dejado inconclusa en su último viaje a esta región: había visitado Paraguay y Chile, pero le habían faltado Uruguay y Argentina.
Zazano ubicó el viaje de León XIV en la tradición del papa Juan Pablo II, el “papa viajero” que impulsó la evangelización mediante visitas pastorales por el mundo. Según subrayó, a pocos meses de haber sido elegido León XIV ya visitó parte de África y de Europa, y ahora llega a América.
Consultado sobre si este Papa puede igualar la impronta viajera de Juan Pablo II, Zazano dijo que ambos pontífices asumieron jóvenes y con buena salud, dato que, sostuvo, anticipa una agenda internacional intensa. “Tendremos Papa para rato, si Dios quiere”, afirmó. El sacerdote repasó, además, dos décadas de pontificados marcados por dificultades: desde la muerte de Juan Pablo II en 2005, pasando por los desafíos que debió enfrentar Benedicto XVI, hasta la impronta de Francisco y su célebre “hagan lío” a los jóvenes en Río de Janeiro. En ese recorrido, ubicó la primera encíclica de León XIV, centrada en la humanización del mundo frente al avance de la inteligencia artificial, el poder de las grandes potencias y el temor a la guerra.
Sobre el vínculo con el poder político, el sacerdote fue categórico: “La Argentina viene con un proceso de dificultades en el diálogo Estado-Iglesia”. Recordó que tras asumir, el presidente, Javier Milei, visitó a Francisco y le pidió disculpas (lo había llamado el “representante del maligno en la tierra”); pero remarcó que hasta ahora no se reunió en persona con la cúpula de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA). “Estos tres meses previos a la visita pueden servir para que los que estamos dentro de la Iglesia trabajemos para que no se politice, y para que la gente vuelva a tener el objetivo concreto de ver al Papa, y que no sea cuestión de sumar puntos para una u otra parte”, pidió Zazano.