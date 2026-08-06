“Trabajemos para que la visita de León XIV no se politice”

Sobre el vínculo con el poder político, el sacerdote fue categórico: “La Argentina viene con un proceso de dificultades en el diálogo Estado-Iglesia”. Recordó que tras asumir, el presidente, Javier Milei, visitó a Francisco y le pidió disculpas (lo había llamado el “representante del maligno en la tierra”); pero remarcó que hasta ahora no se reunió en persona con la cúpula de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA). “Estos tres meses previos a la visita pueden servir para que los que estamos dentro de la Iglesia trabajemos para que no se politice, y para que la gente vuelva a tener el objetivo concreto de ver al Papa, y que no sea cuestión de sumar puntos para una u otra parte”, pidió Zazano.