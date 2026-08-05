Cuando León XIV caminó por Tucumán: los secretos de su gira en 2004

Un perfil guiado por la escucha y la sensibilidad social

Durante aquellos ocho días en el Valle Calchaquí, el recuerdo de sus compañeros de orden retrata a un líder religioso volcado a la empatía y la proximidad con las comunidades rurales. El padre Hernando destacó a la periodista Belén Castellanos, la cercanía del hoy pontífice durante las extensas jornadas de trabajo: “Nos escuchaba y alentaba a seguir misionando en la zona del Valle Calchaquí, a trabajar con la gente sencilla con entusiasmo y mucho valor”. Asimismo, resaltó la actitud con la que el obispo de Roma abordaba su misión en el territorio: “Cuando vino al norte éramos curas más jóvenes que él en ese momento y supo escucharnos. Nos dijo que debemos saber ocupar cada uno nuestro lugar”.