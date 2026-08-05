Cuando León XIV caminó por Tucumán: los secretos de su gira en 2004
Antes de asumir al frente de la Iglesia católica, el pontífice estadounidense protagonizó una travesía pastoral de ocho días por los Valles Calchaquíes que dejó recuerdos imborrables en parajes como Amaicha y Colalao del Valle. Un repaso por la estadía de Robert Prevost en Tucumán y el testimonio del fraile que lo acompañó entre los cerros.
Resumen para apurados
- En 2004, el hoy papa León XIV (Robert Prevost) hizo una travesía pastoral de ocho días en Tucumán para misionar y acompañar a comunidades rurales del norte argentino.
- Como fraile agustino, Prevost recorrió parajes aislados a caballo y en auto junto a otros religiosos, mostrando una marcada empatía y escucha hacia las realidades locales.
- Esta experiencia moldeó su enfoque pastoral. Como pontífice, busca continuar el legado de Francisco, defender a migrantes y vulnerables, y promover la paz internacional.
Mucho antes de ser elegido para suceder a Francisco en la cátedra de San Pedro, Robert Prevost —hoy conocido bajo el nombre papal de León XIV— dejó una marca indeleble en la geografía y la gente del norte argentino. En 2004, cuando aún se desempeñaba como fraile de la orden de los agustinos recoletos, el pontífice estadounidense protagonizó una travesía pastoral de más de dos semanas por Argentina, consagrando ocho días a recorrer la prelatura de Cafayate.
Aquel periplo, que incluyó traslados a caballo entre parajes áridos y cordilleranos, llevó al actual jefe de la Iglesia católica a internarse en poblados como Amaicha del Valle y Colalao del Valle en Tucumán, Santa María en Catamarca, las emblemáticas ruinas de Quilmes y la ciudad salteña de Cafayate. La experiencia forma parte de la memoria viva de la región gracias al testimonio del fraile español Pablo Hernando, quien misionó por más de cuatro décadas en la zona y evoca con claridad cómo comenzó aquella visita: “Fui a buscarlo a Salta en mi auto y viajamos a Cafayate”, dijo en 2025 a LA GACETA.
Un perfil guiado por la escucha y la sensibilidad social
Durante aquellos ocho días en el Valle Calchaquí, el recuerdo de sus compañeros de orden retrata a un líder religioso volcado a la empatía y la proximidad con las comunidades rurales. El padre Hernando destacó a la periodista Belén Castellanos, la cercanía del hoy pontífice durante las extensas jornadas de trabajo: “Nos escuchaba y alentaba a seguir misionando en la zona del Valle Calchaquí, a trabajar con la gente sencilla con entusiasmo y mucho valor”. Asimismo, resaltó la actitud con la que el obispo de Roma abordaba su misión en el territorio: “Cuando vino al norte éramos curas más jóvenes que él en ese momento y supo escucharnos. Nos dijo que debemos saber ocupar cada uno nuestro lugar”.
Para el sacerdote agustino, la presencia de Prevost en parajes tan apartados de la geografía tucumana cobra un significado muy especial: “El Papa visitó el último lugar del Jardín de la República”, afirma en referencia a Colalao del Valle, localidad que describe con afecto como “el lugar que yo llamo 'El último lugar del Jardín de la República' porque está al límite de las provincias de Salta y Tucumán”.
Esta inmersión en la realidad social del norte profundo, sumada a su paso por Buenos Aires y Mendoza durante la misma gira, cimentó la perspectiva pastoral del actual pontífice. Según reflexionó Hernando: “Para nosotros significa muchísimo que un compañero de la orden esté en el lugar de Pedro. Iremos acostumbrándonos poco a poco a tener un papa agustino”.
Simbolismos y retos de un pontificado comprometido
La elección de su nombre papal no es casual para quienes conocen su trayectoria. El fraile analizó los motivos que habrían llevado al Santo Padre a adoptar dicha denominación: “Creo que eligió el nombre de León por varios motivos. En primer lugar por lo social ya que León XIII nos dio la encíclica Rerum Novarum (1891), considerada el documento fundador de la Doctrina Social de la Iglesia. Y luego, es de Estados Unidos y lo que defiende es a todas las personas migrantes”. Además, agrega sobre sus metas globales: “Creo que eligió ese nombre papal porque pensó en defender a los que más lo necesitan, de las injusticias”.
En sus primeras intervenciones públicas, el papa León XIV dejó en claro las prioridades de su labor, un rumbo que Hernando sintetiza a partir de sus palabras iniciales: “Pidió en su discurso, seguir con el legado de Francisco, seguir trabajando con los pobres y tender puentes”. En este horizonte, la búsqueda de la paz mundial ocupa un lugar central: “Nos ha repetido cinco veces que quiere la paz. Él buscará la paz entre las naciones que están en guerra”.