Finalizó la erupción de un volcán y volvió la calma a Guatemala

La erupción del volcán de Fuego en Guatemala, que provocó la evacuación de más de 1.700 personas de comunidades asentadas al pie del coloso, finalizó, según el Instituto Nacional de Vulcanología. El proceso eruptivo comenzó el lunes sin que se registraran víctimas o daños en estructuras. “Tras acumular 50 horas desde su inicio (...), la erupción ha finalizado”, señaló la entidad estatal en un comunicado.