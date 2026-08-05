Alerta máxima en Guatemala por la erupción del volcán Fuego: miles de evacuados y riesgo extremo

La erupción del volcán Fuego, a unos 50 kilómetros al suroeste de la Ciudad de Guatemala, obligó a elevar las alertas a los niveles más críticos en medio de un proceso que no cesa a pesar de haber comenzado el pasado lunes. El macizo estuvo arrojando lava y columnas de humo, y las autoridades advirtieron este miércoles que continúa en una “fase explosiva crítica”. En medio del caos natural, 29.000 personas se vieron afectadas por las cenizas y unas 1.700 continúan en refugios.