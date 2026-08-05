Alerta máxima en Guatemala por la erupción del volcán Fuego: miles de evacuados y riesgo extremo
El coloso guatemalteco mantiene en máxima alerta a las autoridades en este 2026. Advierten sobre el riesgo inminente de nuevos flujos de lodo y lahares durante las próximas 72 horas, mientras miles de personas permanecen fuera de sus hogares.
Resumen para apurados
- Autoridades de Guatemala declararon alerta roja este miércoles por la erupción del volcán de Fuego, evacuando a miles por el peligro de flujos piroclásticos y lava.
- La erupción comenzó el lunes expulsando cenizas a 120 km y material volcánico. Se suspendieron clases y cerraron rutas en Sacatepéquez, Escuintla y Chimaltenango.
- Las próximas 72 horas serán decisivas. Lluvias previstas aumentan el riesgo de lahares destructivos y mantendrán las evacuaciones activas hasta que se reduzca el peligro.
La erupción del volcán Fuego, a unos 50 kilómetros al suroeste de la Ciudad de Guatemala, obligó a elevar las alertas a los niveles más críticos en medio de un proceso que no cesa a pesar de haber comenzado el pasado lunes. El macizo estuvo arrojando lava y columnas de humo, y las autoridades advirtieron este miércoles que continúa en una “fase explosiva crítica”. En medio del caos natural, 29.000 personas se vieron afectadas por las cenizas y unas 1.700 continúan en refugios.
Guatemala permanece en estado de alerta, que ahora se elevó a rojo para tres aldeas cercanas al cráter, las cuales fueron evacuadas debido a los desplazamientos piroclásticos que descienden por los barrancos que lo rodean. Esta formación volcánica es una de las más activas de Centroamérica y entró en una intensa fase eruptiva a comienzos de la semana. Las personas aún continúan refugiadas y los organismos oficiales advirtieron que las próximas 72 horas serán cruciales.
Riesgo por ríos de lava y lluvias persistentes
Aunque la actividad volcánica muestra una “reducción progresiva”, el material acumulado en la cima del volcán sigue derrumbándose, lo que podría generar más desprendimientos piroclásticos, según informó la Conred, la agencia guatemalteca para la gestión de desastres. Siguen descendiendo corrientes de lodo de hasta 7 km (4,3 millas) de longitud, y se prevé que las próximas precipitaciones aumenten el riesgo de que se produzcan nuevos desplazamientos de barro volcánico. Los temporales pronosticados también podrían provocar lahares, término técnico para las corrientes de rápido movimiento, añadió la entidad.
“La actividad del volcán Fuego continúa en una fase explosiva crítica”, advirtió Edwin Rojas, director del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología, el martes en una conferencia de prensa. De acuerdo con el especialista, la ceniza se extendió hasta 120 kilómetros de distancia, superando los 5.000 metros sobre el nivel del mar.
Las medidas de emergencia que paralizan a tres regiones
El volcán entró en erupción el lunes, arrojando gases, ceniza, lava y flujos piroclásticos por sus laderas, y continuó el martes con nuevas emisiones de lodo y residuos volcánicos. La Conred elevó la alerta a roja en tres municipios: Sacatepéquez, Escuintla y Chimaltenango, donde cerca de 29.000 personas se ven afectadas por la caída de material particulado. Según el organismo de emergencia, las evacuaciones de los pueblos cercanos se mantendrán hasta que mejoren las condiciones.
La directora ejecutiva de Conred, Claudinne Ogaldes, aconsejó a los residentes de los tres distritos en alerta roja que cubrieran sus depósitos de agua y usaran mascarillas como protección contra las cenizas, a pesar de que aún no han llegado flujos de lodo a las aldeas ni se han dañado estructuras.
La ruta nacional 14, una importante vía que pasa cerca del volcán, fue cerrada. Las escuelas también se verán afectadas, ya que el Ministerio de Educación suspendió las clases en las localidades cercanas.
Debido a su ubicación en el volátil "Anillo de Fuego" del Pacífico, Guatemala experimenta regularmente actividad volcánica y sísmica, y el volcán Fuego, por sí solo, ha provocado evacuaciones masivas en múltiples ocasiones en los últimos años.