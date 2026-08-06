Dron explosivo en Alemania

El ministro del Interior de Alemania consideró como “una nueva dimensión de amenaza” el hallazgo de un dron equipado con un presunto artefacto explosivo en el aeropuerto de Leipzig-Halle, y mencionó un posible “escenario de ataque híbrido”. “Nada en este asunto sugiere la acción de un aficionado. Nos enfrentamos a una amenaza híbrida profesional, a la que tendremos que seguir haciendo frente”, declaró el ministro Alexander Dobrindt. Esta amenaza podría implicar “potencias extranjeras”, añadió.