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Dron explosivo en Alemania

“Nueva dimensión de amenaza”.

Dron explosivo en Alemania
Hace 4 Hs

El ministro del Interior de Alemania consideró como “una nueva dimensión de amenaza” el hallazgo de un dron equipado con un presunto artefacto explosivo en el aeropuerto de Leipzig-Halle, y mencionó un posible “escenario de ataque híbrido”. “Nada en este asunto sugiere la acción de un aficionado. Nos enfrentamos a una amenaza híbrida profesional, a la que tendremos que seguir haciendo frente”, declaró el ministro Alexander Dobrindt. Esta amenaza podría implicar “potencias extranjeras”, añadió.

El incidente que involucró al menos un dron que contenía un artefacto explosivo provocó la suspensión temporal del tráfico en el aeropuerto alemán de Leipzig, un centro logístico clave para la OTAN y para el envío de material militar y civil a Ucrania.

En Alemania, país que apoya de manera activa a Ucrania desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022, el embajador ucraniano señaló a Moscú desde la primera hora del incidente en una entrevista con la cadena de televisión Welt TV. “¿Quién más podría ser aparte de Rusia?”, lanzó Oleksii Makeiev.

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