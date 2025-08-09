 Visita del embajador alemán a LA GACETA
Visita del embajador alemán a LA GACETA

Dieter Lamié recorre el interior del país y afianza vínculos.

VISITA. Dieter Lamié (derecha) fue recibido en LA GACETA por Federico van Mameren (centro) y Roberto Delgado.
Hace 1 Hs

Desafíos de la Inteligencia Artificial y de las fake news. Relaciones Alemania-Tucumán. Una delegación de comercio alemana que vendrá en breve a la provincia. Proyecto de startups con jóvenes empresarios. Proyecto de educación dual -“es una mezcla de teoría y párctica que tiene ya 400 años en Alemania”-. Celebración de los 200 años de presencia alemana e nuestra provincia. Intercambio entre universidades. Visita al Gobierno, a la Corte Suprema de Justicia y a la Municipalidad. Visita a la Fundación Lillo. De todo eso conversó el embajador de la República Federal de Alemania en Argentina, Dieter Lamlé, cuando visitó LA GACETA, acompañado por la secretaria de Estado de Relaciones Institucionales y Empresariales, Virginia Ávila

Fue recibido por el Gerente de Redacción, Federico van Mameren, y el secretario de Redacción Roberto Delgado. “Es la segunda vez que visito Tucumán en sólo un año, eso implica la importancia que tiene esta provincia para nosotros”, dijo, y añadió que también vino a Tucumán para la entrega de una condecoración del presidente de la República Federal de Alemania –Frank Walter Steinmeier- al cónsul honorario Germán Böttger, “que desde hace 15 años está haciendo un muy buen trabajo, ad honorem”.

