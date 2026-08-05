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Quién era César Gastelum, el influencer mexicano asesinado de un disparo durante una transmisión en vivo

El joven se caracterizaba por crear sketches de humor, covers musicales y personificaciones cómicas como el "Profe Alducin" o el "Padre".

CONMOCIÓN EN MÉXICO. César Gastelum fue asesinado de un disparo durante una transmisión en vivo
CONMOCIÓN EN MÉXICO. César Gastelum fue asesinado de un disparo durante una transmisión en vivo
Hace 18 Min

Resumen para apurados

  • El influencer mexicano César Gastelum fue asesinado de un disparo en la cabeza el martes por la noche durante una transmisión en vivo en Culiacán, Sinaloa.
  • El joven de 25 años tenía más de 500.000 seguidores en TikTok y se destacaba por crear contenidos humorísticos, música y personajes basados en la cultura sinaloense.
  • El crimen generó gran conmoción en México y reabre la preocupación por la inseguridad en Sinaloa y la vulnerabilidad de los creadores de contenido digital.
Resumen generado con IA

El influencer y creador de contenido mexicano César Gastelum fue asesinado este martes por la noche de un disparo en la cabeza mientras participaba de una transmisión en vivo junto a dos amigos en Culiacán, Sinaloa.

El joven, de 25 años, acumulaba más de 500.000 seguidores en TikTok y millones de reacciones gracias a sus videos diarios, sketches de humor, covers musicales y personificaciones cómicas como el "Profe Alducin" o el "Padre".

El alias de "Compasexor" surgió a partir de sus primeros contenidos en redes sociales, donde interpretaba a un consejero de barrio que abordaba, con un estilo directo y humorístico, problemas de pareja y situaciones cotidianas propias de la cultura sinaloense.

Asesinaron al influencer César Gastelum mientras transmitía en vivo por TikTok en México

Asesinaron al influencer César Gastelum mientras transmitía en vivo por TikTok en México
Quién era César Gastelum, el influencer mexicano asesinado de un disparo durante una transmisión en vivo

El perfil de César Gastelum, el influencer asesinado en México

Su contenido se destacaba por el humor regional, las expresiones populares y la recreación de escenas habituales de la vida diaria.

Hace tres años, en un video publicado en su canal de YouTube, el influencer compartió detalles de su vida personal y explicó por qué había decidido comenzar a crear contenido para redes sociales. En esa publicación contó que le gustaba tocar la guitarra, jugar a los videojuegos y salir a correr por las calles de su ciudad natal, Culiacán.

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