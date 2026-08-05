Quién era César Gastelum, el influencer mexicano asesinado de un disparo durante una transmisión en vivo

Resumen para apurados
- El influencer mexicano César Gastelum fue asesinado de un disparo en la cabeza el martes por la noche durante una transmisión en vivo en Culiacán, Sinaloa.
- El joven de 25 años tenía más de 500.000 seguidores en TikTok y se destacaba por crear contenidos humorísticos, música y personajes basados en la cultura sinaloense.
- El crimen generó gran conmoción en México y reabre la preocupación por la inseguridad en Sinaloa y la vulnerabilidad de los creadores de contenido digital.
El influencer y creador de contenido mexicano César Gastelum fue asesinado este martes por la noche de un disparo en la cabeza mientras participaba de una transmisión en vivo junto a dos amigos en Culiacán, Sinaloa.
El joven, de 25 años, acumulaba más de 500.000 seguidores en TikTok y millones de reacciones gracias a sus videos diarios, sketches de humor, covers musicales y personificaciones cómicas como el "Profe Alducin" o el "Padre".
El alias de "Compasexor" surgió a partir de sus primeros contenidos en redes sociales, donde interpretaba a un consejero de barrio que abordaba, con un estilo directo y humorístico, problemas de pareja y situaciones cotidianas propias de la cultura sinaloense.
El perfil de César Gastelum, el influencer asesinado en México
Su contenido se destacaba por el humor regional, las expresiones populares y la recreación de escenas habituales de la vida diaria.
Hace tres años, en un video publicado en su canal de YouTube, el influencer compartió detalles de su vida personal y explicó por qué había decidido comenzar a crear contenido para redes sociales. En esa publicación contó que le gustaba tocar la guitarra, jugar a los videojuegos y salir a correr por las calles de su ciudad natal, Culiacán.