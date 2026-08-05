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World Rugby dio a conocer la sanción al tucumano Tomás Albornoz: ¿por cuántas fechas fue suspendido?

La UAR confirmó la sanción impuesta por el Comité Judicial de World Rugby tras el encuentro frente a Inglaterra. El apertura pidió disculpas por su conducta hacia los oficiales del partido y estará ausente en cuatro compromisos oficiales.

Tomás Albornoz fue suspendido por la World Rugby.
Tomás Albornoz fue suspendido por la World Rugby.
Hace 25 Min

Resumen para apurados

  • World Rugby suspendió este martes por cuatro fechas al apertura tucumano Tomás Albornoz tras su reclamo a los árbitros en el partido de Los Pumas contra Inglaterra.
  • La sanción derivó de su conducta tras el final del juego el 18 de julio. Sin lenguaje abusivo, el jugador reconoció que su forma de acercarse no fue correcta y pidió disculpas.
  • Albornoz se perderá tres partidos de Los Pumas ante Sudáfrica y Australia, y uno con el Toulon francés, mientras la UAR reafirma el respeto a la autoridad arbitral.
Resumen generado con IA

Tomás Albornoz recibió una suspensión de cuatro partidos por parte del Comité Judicial de World Rugby y no podrá estar presente en los próximos compromisos de Los Pumas frente a Sudáfrica y Australia. La sanción fue confirmada este martes por la Unión Argentina de Rugby (UAR), que informó haber tomado conocimiento de la resolución emitida el 3 de agosto por el organismo disciplinario internacional. 

La medida se originó a causa de la conducta del apertura tucumano hacia los oficiales del partido una vez finalizado el encuentro entre Los Pumas e Inglaterra, disputado el pasado 18 de julio en Santiago del Estero. Según explicó la UAR, el episodio ocurrió en un momento de "máxima tensión deportiva", luego de una decisión arbitral tomada tras la revisión del TMO que terminó definiendo el resultado del encuentro. 

En el comunicado oficial también se remarca que, de acuerdo con el fallo disciplinario, "en ningún momento existió lenguaje abusivo, insultante u ofensivo" por parte del jugador. Aun así, la entidad argentina manifestó que respeta la decisión del Comité Judicial y reafirmó su compromiso con el respeto a la autoridad de los oficiales del partido, al considerarlo uno de los pilares fundamentales del rugby. 

 "Quiero pedir disculpas a los oficiales del partido por la manera en que me acerqué a ellos. Entiendo que la forma no fue la correcta, más allá de lo que sentía en ese momento. Ya les hice llegar mis disculpas personalmente y voy a tomar esta experiencia como un aprendizaje", dijo Albornoz tras conocerse la sancion.

Como consecuencia de la suspensión, el apertura no podrá jugar el duelo de este sábado 8 de agosto frente a Sudáfrica en el estadio José Amalfitani, ni los dos encuentros posteriores ante Australia, programados para el 29 de agosto y el 5 de septiembre. Además, la cuarta fecha de sanción la cumplirá el 12 de septiembre, cuando Toulon enfrente a Stade Rochelais en el rugby francés. 

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