El volcán Puracé encendió las alarmas en Colombia: registraron la mayor probabilidad de erupción de su historia
El Servicio Geológico Colombiano elevó el nivel de advertencia a Naranja tras detectar la mayor actividad sísmica y emisión de gases desde 1993. Hay monitoreo permanente y los organismos de emergencia activaron los protocolos en el departamento del Cauca.
Resumen para apurados
- El Servicio Geológico Colombiano elevó a Naranja la alerta en el volcán Puracé (Cauca) este 1 de agosto tras registrar la mayor actividad sísmica y de gases desde 1993.
- El incremento de la actividad sísmica, deformación del terreno y emisión de ceniza ocurre tras un proceso de inestabilidad progresiva iniciado en el volcán en 2021.
- Autoridades activaron protocolos de emergencia ante el riesgo para Popayán, Puracé y resguardos indígenas vulnerables a flujos piroclásticos y lahares.
Las alertas por la erupción del volcán Puracé en Colombia alcanzaron niveles impensados. Desde finales de julio que la cadena volcánica estuvo incrementando su nivel de actividad, fenómeno que no se había registrado desde 1993. Este sábado primero de agosto, el coloso cambió su estado de alerta amarilla a naranja.
Tras detectar importantes cambios en los parámetros monitoreados, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) elevó las alertas por la actividad de Puracé —que se encontraba en nivel amarillo desde el 20 de julio— a naranja, fenómeno que se revela en toda la cadena volcánica de Los Coconucos, donde Puracé forma parte. Por su parte, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) activó la Sala Nacional de Crisis y la probabilidad de erupción se eleva críticamente.
Parámetros críticos y riesgo de erupción en el Cauca
El Servicio Geológico Colombiano registró un crítico cambio de actividad en el volcán Puracé, en el departamento del Cauca, al suroeste de Colombia, con un aumento sin precedentes de actividad sísmica y emisiones de gases volcánicos, lo que indica un aumento del riesgo de erupción importante. La alerta se elevó tras un fuerte aumento de la energía sísmica asociada con el temblor volcánico (vibración continua del suelo causada por el movimiento de fluidos, gases y magma), emisiones de ceniza que alcanzan hasta 3400 metros sobre el cráter, columnas de gas con temperaturas aproximadas de 140 °C y ceniza más altas y deformación del terreno en el área entre los volcanes Puracé, Piocollo y Curiquinga.
También se registró un aumento en las emisiones de dióxido de azufre (SO₂) con flujos de hasta 4.200 toneladas por día, mayores concentraciones de dióxido de carbono (CO₂) medido en el suelo que alcanzó una concentración de 688 ppm (partes por millón) y deformación del terreno entre los volcanes Puracé, Piocollo y Curiquinga. Según el SGC, estos son los valores instrumentales más altos jamás registrados para este volcán desde que comenzaron los monitoreos del volcán en 1993.
Advertencias de prevención para la comunidad
Según explicó la directora técnica de Geoamenazas del SGC, Nathalia Contreras, el estado de alerta naranja significa que la posibilidad de una erupción mayor ahora es más alta respecto a las últimas semanas, aunque no implica que esta sea inminente. Contreras subrayó que la población y las autoridades deben estar preparadas y que el monitoreo será intensificado, con la emisión de boletines informativos cada veinticuatro horas para mantener a la comunidad al tanto de la evolución de la situación.
El SGC llamó a las comunidades a no acercarse a las zonas de los cráteres de los volcanes Puracé, Piocollo y Curiquinga, debido al riesgo de emisiones súbitas de gases o ceniza. Se instó a los habitantes, autoridades municipales, departamentales y nacionales, así como a los usuarios de redes sociales, a informarse únicamente a través de los canales oficiales.
Zonas y poblaciones en riesgo ante una erupción
Por su parte, la UNGRD reforzó la coordinación con las autoridades locales y departamentales y los organismos de respuesta a emergencias para fortalecer la respuesta institucional ante cualquier eventualidad.
El cráter principal del volcánPuracé se encuentra a una altitud de 4.630 metros sobre el nivel del mar. Según el mapa de riesgos volcánicos del volcán Puracé, elaborado por el SGC en 2014, la zona de influencia de esta estructura geológica está habitada principalmente por comunidades indígenas y agrícolas.
Los municipios en riesgo en caso de una erupción importante son Puracé, Popayán y Sotará, todos ubicados en el departamento del Cauca. También están en riesgo las Reservas Indígenas de Puracé, Kokonuko y Paletará, el asentamiento indígena Juan Tama del grupo étnico Páez (pueblo Nasa) y el asentamiento Misak, territorios indígenas pertenecientes al grupo étnico Kokonuko.
Estas comunidades podrían experimentar fenómenos volcánicos como flujos piroclásticos (en el caso de Puracé) y lahares o aludes de barro.
Fenómenos volcánicos y antecedentes históricos
El volcán Puracé es una de las 25 estructuras volcánicas activas monitoreadas por el SGC. Se ubica a 27 km al sureste de Popayán y es uno de los quince volcanes que conforman la Cadena Volcánica de Los Coconucos (CVC). Se caracteriza por ser un estratovolcán con actividad predominantemente explosiva y posee dos cráteres: uno exterior de 900 metros de diámetro y otro interior de 550 metros de diámetro.
La alerta se produce en un marco de gran inestabilidad que se gestó desde el 2021, con cambios graduales en su actividad, según el SGC. Uno de los más notables fue el aumento de la actividad sísmica registrado en marzo de 2022, mes en el que se inició el mayor número de sismos diarios desde que el SGC comenzó a monitorear el volcán.
Dicho incremento antecedió a una pequeña erupción freática ocurrida el 29 de marzo de 2022 en el cráter del volcán Curiquinga, uno de los quince que integran la Cadena Volcánica Los Coconucos (CVLC) junto con el Puracé. Tras este evento, el 30 de marzo de 2022, el SGC cambió el estado de alerta a amarilla debido a la alta variabilidad detectada en la cantidad y localización de los sismos, tanto de fractura como de movimiento de fluidos. A esto le siguieron alertas naranjas en 2024 y 2025 por variaciones significativas en la sismicidad, deformación del suelo y cambios en los gases y fluidos emitidos. El Puracé permaneció en este nivel hasta el 22 de enero de 2026, cuando retornó a alerta amarilla.
El Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Popayán del SGC ha estado monitoreando la actividad del volcán Puracé desde 1993. Actualmente es uno de los volcanes mejor instrumentados del país, lo que significa que cuenta con uno de los mayores números de instrumentos de monitoreo para comprender su comportamiento y los cambios en su actividad.