El volcán Puracé encendió las alarmas en Colombia: registraron la mayor probabilidad de erupción de su historia

Dicho incremento antecedió a una pequeña erupción freática ocurrida el 29 de marzo de 2022 en el cráter del volcán Curiquinga, uno de los quince que integran la Cadena Volcánica Los Coconucos (CVLC) junto con el Puracé. Tras este evento, el 30 de marzo de 2022, el SGC cambió el estado de alerta a amarilla debido a la alta variabilidad detectada en la cantidad y localización de los sismos, tanto de fractura como de movimiento de fluidos. A esto le siguieron alertas naranjas en 2024 y 2025 por variaciones significativas en la sismicidad, deformación del suelo y cambios en los gases y fluidos emitidos. El Puracé permaneció en este nivel hasta el 22 de enero de 2026, cuando retornó a alerta amarilla.