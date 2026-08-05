Sentencias judiciales de Anses: cómo consultar el estado del trámite y el cobro de haberes

Cómo consultar el estado de la sentencia judicial

Esta vía de verificación está orientada a jubilados y pensionados que iniciaron demandas judiciales por actualización de montos y aguardan el cálculo final o la acreditación del pago. Con la intención de garantizar una comunicación fluida, la Anses emite avisos tanto por canales digitales como por correspondencia física a la dirección anotada en los registros oficiales. Por este motivo, los titulares necesitan verificar la vigencia de su casilla de correo electrónico, número telefónico y domicilio particular.