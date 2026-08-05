Sentencias judiciales de Anses: cómo consultar el estado del trámite y el cobro de haberes

Resumen para apurados
- La Anses actualizó este mes el padrón de sentencias judiciales para que jubilados en Argentina consulten en su web o sede de CABA el estado del reajuste de haberes.
- La verificación se realiza vía Mi Anses o presencialmente. El organismo recomienda actualizar datos de contacto para recibir avisos directos sobre el cálculo de liquidación.
- Este sistema gratuito busca transparentar el cobro de reajustes pensionarios, garantizando que titulares, apoderados y abogados sigan el avance sin recurrir a gestores.
La Anses habilita a las personas que impulsaron un reclamo judicial por recomposición de haberes la posibilidad de consultar el estado de su expediente y corroborar si la Justicia dictó la resolución correspondiente sobre la liquidación. El organismo difunde de forma mensual el listado de fallos y emite avisos directos a los titulares apenas se registran avances en las actuaciones.
Para impedir contratiempos en la recepción de estas notificaciones, la entidad previsional aconseja revisar y ratificar la información de contacto mediante la plataforma Mi Anses. Esta gestión de actualización de datos también puede realizarse de manera presencial en cualquiera de sus dependencias abiertas al público.
Cómo consultar el estado de la sentencia judicial
Esta vía de verificación está orientada a jubilados y pensionados que iniciaron demandas judiciales por actualización de montos y aguardan el cálculo final o la acreditación del pago. Con la intención de garantizar una comunicación fluida, la Anses emite avisos tanto por canales digitales como por correspondencia física a la dirección anotada en los registros oficiales. Por este motivo, los titulares necesitan verificar la vigencia de su casilla de correo electrónico, número telefónico y domicilio particular.
El acceso a estos datos de la causa no queda restringido únicamente a la persona beneficiaria. La normativa permite que tanto el apoderado acreditado para la gestión del trámite como el abogado patrocinante que figura en la causa puedan realizar las consultas sobre el avance de la liquidación.
Cómo se puede saber si salió la sentencia de reajuste
Cada mes, la Anses difunde el padrón de fallos con la resolución de cada causa en trámite. En aquellos expedientes registrados con estado resuelto, el procedimiento continúa con el cálculo formal de la liquidación de haberes para establecer la cifra final que acreditará la persona titular.
Para efectuar esta verificación de modo presencial, los interesados disponen de la oficina de la Dirección General de Análisis y Liquidación de Sentencias Judiciales, situada en Alsina 250 (Planta Baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires), con atención de lunes a viernes en el horario de 8:30 a 14:30. Cabe precisar que todas las gestiones asociadas con estos procesos judiciales revisten carácter gratuito, sin requerir la participación ni el pago de gestores privados.