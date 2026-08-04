Cronograma de Anses: el feriado de agosto interrumpirá el pago de jubilaciones

El pago de jubilaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) se hará entre el 10 y el 31 de agosto. Los depósitos se harán a todos los beneficiarios: tanto los titulares de la mínima como a quienes superen el haber más bajo. Pero el único feriado de agosto producirá una alteración en el orden de los pagos, por lo que los prestatarios deberán estar pendientes para no perder un día.