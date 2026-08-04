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Cronograma de Anses: el feriado de agosto interrumpirá el pago de jubilaciones

El cronograma de pagos de agosto tendrá una excepción por el feriado nacional: algunos jubilados y titulares de asignaciones cobrarán un día más tarde de lo previsto.

Cronograma de Anses: el feriado de agosto interrumpirá el pago de jubilaciones
Foto: pregon.me
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • En agosto, ANSES modificará el cronograma de pago a jubilados y asignaciones en Argentina por el feriado nacional del día 17, posponiendo depósitos 24 horas.
  • Los haberes aumentan por inflación (mínima $419.775,93 más bono). El feriado del lunes 17 traslada al martes 18 el pago a titulares de haber básico con DNI terminado en 5.
  • La alteración obligará a los beneficiarios a reprogramar sus cobros en la tercera semana del mes, tras lo cual la acreditación de haberes continuará con normalidad hasta el 31.
Resumen generado con IA

El pago de jubilaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) se hará entre el 10 y el 31 de agosto. Los depósitos se harán a todos los beneficiarios: tanto los titulares de la mínima como a quienes superen el haber más bajo. Pero el único feriado de agosto producirá una alteración en el orden de los pagos, por lo que los prestatarios deberán estar pendientes para no perder un día.

Tarjeta Alimentar de Anses: quiénes cobran en agosto y cuáles son los montos confirmados

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Todas las prestaciones de Anses tendrán un aumento en agosto por la inflación. El haber mínimo quedará en $419.775,93 a lo que se sumará el bono extraordinario de $70.000. Por otra parte, la jubilación más alta ascenderá a $2.824.694,50 este mes. Pero los beneficiarios más favorecidos no percibirán el bono.

Cómo interrumpirá el feriado el calendario de pagos

Los jubilados cuya prestación supere el haber mínimo no sufrirán alteraciones en su calendario de pagos. Los documentos terminados en 0 y 1 cobrarán el martes 25; los terminados en 2 y 3, el miércoles 26; los terminados en 4 y 5, el jueves 27; los terminados en 6 y 7, el viernes 28 y; los finalizados en 8 y 9, el lunes 31.

En cambio, el calendario de pagos sí se verá modificado para jubilados y pensionados que perciban el haber básico. En la semana que va del lunes 10 al viernes 14 de agosto, se harán los pagos para los beneficiarios cuyos DNI terminan en 0, 1, 2, 3 y 4.

Calendario de pagos de Anses: las fechas confirmadas para las asignaciones en agosto

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La interrupción llegará con el feriado por el Paso a la Inmortalidad del General San Martín, que será el lunes 17. La efemérides se anexará al sábado y domingo, por lo que se formará un fin de semana de tres días. Los beneficiarios con DNI terminados en 5, en consecuencia, no recibirán sus haberes al lunes siguiente al pago de los terminados en 4, sino que deberán esperar hasta el martes 18.

Hasta el viernes 21, se abonará también a los titulares con documentos finalizados en 6, 7 y 8. Los últimos en percibir su pago de agosto serán los de DNI terminados en 9, que recibirán el depósito el siguiente lunes 24.

Calendario de pagos de Anses

Asignación Familiar por Hijo, Asignación Universal por Hijo y Asignación por Embarazo

Documentos terminados en 0: lunes 10 de agosto

Documentos terminados en 1: martes 11 de agosto

Documentos terminados en 2: miércoles 12 de agosto

Documentos terminados en 3: jueves 13 de agosto

Documentos terminados en 4: viernes 14 de agosto

Documentos terminados en 5: martes 18 de agosto

Documentos terminados en 6: miércoles 19 de agosto

Documentos terminados en 7: jueves 20 de agosto

Documentos terminados en 8: viernes 21 de agosto

Documentos terminados en 9: lunes 24 de agosto

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