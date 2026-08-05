Política

Jaldo celebró la visita de León XIV a la Argentina: “Es una bendición de Dios”

El gobernador destacó el valor del encuentro y pidió que la visita contribuya a construir un país “unido y sin grieta”.

OSVALDO JALDO.
OSVALDO JALDO. ARCHIVO/LA GACETA
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Este miércoles, el gobernador Osvaldo Jaldo celebró el anuncio de la visita del papa León XIV a la Argentina para el 8 de noviembre, considerándola un hecho trascendental.
  • El viaje será la primera visita papal al país desde 1987. Incluirá Buenos Aires, Luján y Córdoba, tras años de anhelar la llegada de Francisco, que finalmente no ocurrió.
  • Jaldo confía en que el recorrido pontificio promoverá la unidad y el diálogo social en Argentina, superando divisiones para alcanzar un mayor bienestar colectivo.
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El gobernador, Osvaldo Jaldo, valoró este miércoles el anuncio de la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista para el 8 de noviembre, y consideró que la llegada del Sumo Pontífice tendrá una trascendencia que irá más allá de los fieles católicos.

El viaje será parte de una gira por Sudamérica que llevará al Papa a Buenos Aires, Luján y Córdoba. Se tratará de la primera visita de un Pontífice a la Argentina en casi cuatro décadas, luego del viaje que realizó Juan Pablo II en 1987.

Jaldo destacó la importancia de la presencia de León XIV en el país y recordó que durante el papado de Francisco existió el anhelo de que el Pontífice argentino pudiera regresar a su tierra natal, algo que finalmente no ocurrió.

“Es muy importante que nuestro Santo Padre visite Argentina. Anhelábamos y pedíamos para que el Papa Francisco venga a la Argentina. Lamentablemente, se fue y no pudo venir, así que yo creo que es algo muy importante y trascendental, no solo para todos aquellos hombres y mujeres de fe, sino para todo el pueblo argentino”, sostuvo el mandatario.

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Para Jaldo, la visita pastoral podrá convertirse en una oportunidad para promover el encuentro en una sociedad atravesada por diferencias y tensiones. En ese sentido, puso el foco en la necesidad de recuperar valores como la unidad, el diálogo y la esperanza.

“La visita del Papa es una bendición de Dios y todos tenemos que orar para que tengamos una Argentina unida, sin grieta, donde todos pongamos un granito de arena para sacar este país adelante”.

El gobernador también planteó que la llegada de León XIV puede representar un momento para renovar el compromiso colectivo con el bienestar del país. En esa línea, manifestó su deseo de que el Pontífice pueda acompañar a los argentinos en ese proceso.

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“Si algo hay que pedir en la visita del Papa es que nos ayude con su bendición a conseguir estos objetivos, que no es otra cosa que en la Argentina se pueda vivir un poco mejor”, concluyó.

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