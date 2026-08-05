Las exportaciones agroindustriales a la Unión Europea crecieron un 30% en valor durante el primer semestre

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación reportó que en el primer semestre de 2026 las exportaciones de la agroindustria con destino a la Unión Europea (UE) presentaron una mejora del 30% en valor, alcanzando los U$S2.500 millones y del 14% en el volumen, con 4,1 millones de toneladas, respecto del mismo período de 2025.