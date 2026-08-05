Las exportaciones agroindustriales a la Unión Europea crecieron un 30% en valor durante el primer semestre

Resumen para apurados
- La Secretaría de Agricultura anunció que Argentina aumentó un 30% sus exportaciones a la UE en el primer semestre de 2026, alcanzando U$S 2.500M por mayor demanda agroindustrial.
- El volumen creció 14% impulsado por sectores como girasol y tabaco, tras la entrada en vigencia del acuerdo comercial entre el Mercosur y la UE el 1 de mayo.
- El aprovechamiento de cuotas y ventajas arancelarias permitirá consolidar la presencia argentina en Europa y fomentar envíos de productos agroindustriales de alto valor.
La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación reportó que en el primer semestre de 2026 las exportaciones de la agroindustria con destino a la Unión Europea (UE) presentaron una mejora del 30% en valor, alcanzando los U$S2.500 millones y del 14% en el volumen, con 4,1 millones de toneladas, respecto del mismo período de 2025.
La cartera gubernamental publicó su último relevamiento, con base en los datos procesados por la Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional a partir de las estadísticas de Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
Los complejos (productos primarios y sus derivados) que presentaron los mayores incrementos en valor fueron: girasol (+451); tabaco (+215%); legumbres (+167%); ingredientes alimenticios (+164%); apicultura (+127%); pesca y acuicultura (+112%); ovinos y alimentos para animales (+82%); equinos (+55%); cítricos agrios (+52%), productos vitivinícolas (+27%) y bovinos (+22%), entre los más relevantes.
A su vez, se destacaron algunos productos que no presentaban exportaciones desde hace algunos años en el primer semestre tales como los demás aceites de oliva vírgenes, pasta química de madera, lino, harina y sémola de legumbres, yemas de huevos, entre otros.
El precio por tonelada exportada a la UE fue de U$S608/tn, un 39% superior al promedio de venta de los productos agroindustriales a todos los destinos.
Entre los productos que resaltaron por su valor unitario destinados a la UE, fueron las semillas (U$S49.821/tn); aceite esencial de limón (U$S28.907/tn); carne bovina, deshuesada, fresca o refrigerada (U$S15.100/tn); animales equinos (U$S12.381/tn); lana peinada (U$S11.462/tn); reses o medias reses, de cordero, congeladas (U$S7.442/tn); crustáceos congelados (U$S7.079/tn); tabaco desvenado (U$S6.133/tn); aceite de oliva virgen extra (U$S4.961/tn) y carne equina (U$S4.045/tn), entre otros.
Estos datos se conocieron en el contexto del acuerdo Mercosur-Unión Europea (en vigencia desde el 1 de mayo), que estableció ventajas arancelarias para los productos agroindustriales y cuotas de exportación que Argentina ya está utilizando, como el caso de la miel, huevos, arroz, carne, entre otras.