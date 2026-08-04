El Gobierno nacional acordó con los prácticos y se levantó el paro que paralizó los puertos

Resumen para apurados
- El Gobierno nacional acordó este martes suspender el decreto de desregulación y los prácticos levantaron el paro portuario tras aceptar una baja del 20% en las tarifas.
- La protesta paralizó el transporte de granos y combustibles. Surgió por el decreto impulsado por Sturzenegger para abrir la actividad y reducir costos portuarios.
- Tras destrabar el conflicto, se conformará una mesa de trabajo para buscar una solución definitiva mientras la actividad de buques se normaliza en todo el país.
El Gobierno nacional suspendió este martes el decreto que desregulaba la actividad de los prácticos de puerto, luego de un día de paro que afectó el movimiento de granos y combustibles en todo el país. Como parte del entendimiento, los representantes del sector aceptaron reducir un 20% las tarifas del servicio y restablecer las tareas de asistencia a la navegación de buques.
La decisión implicó dejar en suspenso el decreto 690/2026, impulsado por el ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, con el objetivo de abrir la actividad a "nuevos actores", según había explicado horas antes el vocero presidencial, Adrián Ravier.
Las autoridades nacionales informaron que, además del acuerdo tarifario, se conformará una mesa de trabajo para "alcanzar un acuerdo definitivo sobre los distintos puntos abordados", con el propósito de dar una solución permanente al conflicto.
El acuerdo permitió levantar el paro
Durante la mañana, Ravier había anticipado que "seguramente" se aplicarían sanciones contra quienes participaron de la medida de fuerza iniciada el lunes. Sin embargo, horas después el Ejecutivo optó por una negociación que permitió normalizar la actividad.
John Ryan, presidente de la Cámara de Practicaje y Pilotaje, destacó el papel de la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, en las conversaciones. "La ministra decidió armar esta reunión y la situación está resuelta", afirmó.
Además, explicó que el entendimiento fue respaldado por los profesionales del sector. "Tuvimos un Zoom con más de 400 prácticos", señaló, y agregó en declaraciones a A24: "Ya están todos anunciados y están retomando sus actividades". "En las próximas horas los buques se van a empezar a mover", completó.
Qué hacen los prácticos y por qué se originó el conflicto
Los prácticos son capitanes especializados que guían a los buques durante las maniobras de ingreso y salida de los puertos. Se trata de una actividad desarrollada por pocos profesionales: en la zona portuaria de la ciudad de Buenos Aires y Dock Sud hay apenas 24 prácticos.
Su tarea consiste en asistir a las embarcaciones junto con remolcadores y amarras. En algunos casos abordan los barcos cerca del muelle, como ocurre en Mar del Plata o Necochea, mientras que en otros realizan el pilotaje a través de canales de navegación, como sucede en el Puerto de Buenos Aires o Bahía Blanca.
El servicio es obligatorio para embarcaciones de pasajeros y de transporte.
La discusión se desencadenó tras la publicación del decreto de Sturzenegger, que buscaba desregular el sector al considerar que el costo del practicaje en Argentina es hasta cuatro veces superior al de otros países.
Al presentar la medida, el ministro sostuvo que "la Argentina necesita que sus ríos sean una autopista para el desarrollo, no un kiosco regulatorio".