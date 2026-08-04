El Gobierno nacional acordó con los prácticos y se levantó el paro que paralizó los puertos

El Gobierno nacional suspendió este martes el decreto que desregulaba la actividad de los prácticos de puerto, luego de un día de paro que afectó el movimiento de granos y combustibles en todo el país. Como parte del entendimiento, los representantes del sector aceptaron reducir un 20% las tarifas del servicio y restablecer las tareas de asistencia a la navegación de buques.