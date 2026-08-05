Prohibieron un juguete viral antes del Día del Niño 2026: cuál es y por qué representa un riesgo

Resulta habitual que las infancias crezcan rodeadas de juguetes en tendencia. Un ejemplo claro ocurrió el año pasado con el fenómeno de los Labubus, que inundaron el mercado tanto en sus versiones originales como en réplicas de segundas marcas. Este año, a pocos días de la celebración del Día del Niño (confirmada para el domingo 16 de agosto), ya se destaca un nuevo artículo viral que fue prohibido en la Argentina.