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Prohibieron un juguete viral antes del Día del Niño 2026: cuál es y por qué representa un riesgo

Tras el fenómeno de los Labubus, el nuevo juguete antiestrés de moda fue retirado del mercado por contener sustancias tóxicas e incumplir las normas sanitarias.

Prohibieron un juguete viral antes del Día del Niño 2026: cuál es y por qué representa un riesgo
Fuente: La Posta Digital
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Defensa del Consumidor prohibió en Argentina el juguete viral Squeezy Dumplings antes del Día del Niño 2026 por contener sustancias tóxicas y no estar certificado.
  • Tras alertas de la UE y denuncias locales, se detectó la venta masiva de este muñeco sin datos de importador ni advertencias en español durante las compras festivas.
  • La medida busca prevenir intoxicaciones en un periodo de alto consumo infantil y sienta un precedente para endurecer los controles sobre juguetes virales importados.
Resumen generado con IA

Resulta habitual que las infancias crezcan rodeadas de juguetes en tendencia. Un ejemplo claro ocurrió el año pasado con el fenómeno de los Labubus, que inundaron el mercado tanto en sus versiones originales como en réplicas de segundas marcas. Este año, a pocos días de la celebración del Día del Niño (confirmada para el domingo 16 de agosto), ya se destaca un nuevo artículo viral que fue prohibido en la Argentina.

Día del Niño 2026 en Argentina: cuándo se celebra y por qué hay fin de semana largo

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Se trata de los Squeezy Dumplings, unos muñecos antiestrés con forma de panecillo al vapor de la cocina china que se popularizaron masivamente en YouTube a través de videos de desempaquetado (unboxing). Sin embargo, la Subsecretaría de Defensa del Consumidor ordenó su retiro del mercado tras detectar graves riesgos de seguridad e irregularidades en su importación.  

Por qué no se debe regalar el Squeezy Dumplin en el Día del Niño de 2026

Alertas internacionales procedentes del Reino Unido y la Unión Europea, emitidas mediante la agencia Opss y la plataforma Safety Gate, ya anticipaban el riesgo químico y las fallas de rotulado de estos objetos. En el mercado local la amenaza se repite: el muñeco de goma Squeezy Dumpling circula sin el sello oficial de certificación, carece de los datos de la firma importadora y omite las precauciones de uso en idioma nacional, borrando cualquier trazo de responsabilidad legal frente a posibles intoxicaciones.

El procedimiento oficial arrancó a raíz de una presentación de la cámara sectorial, cuyos representantes detectaron una distribución masiva de estas piezas tanto en locales comerciales tradicionales como en portales de venta por internet. El peligro aumenta en este momento del año, donde las compras por el Día del Niño aceleran el consumo de artículos infantiles sin controles sanitarios.

Qué sucederá el Día del Niño: ¿habrá fin de semana largo?

El próximo domingo 16 de agosto tendrá lugar la conmemoración del Día del Niño en todo el país. La jornada festiva coincidirá con el feriado nacional del lunes 17 de agosto en homenaje al Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, configurando una estructura de tres días de descanso continuo junto con el sábado 15.

Este bloque de fechas consecutivas del calendario generará un fin de semana extendido para la población. Las familias dispondrán de una ventana temporal propicia para el esparcimiento, la planificación de viajes cortos o la participación en las actividades conmemorativas preparadas para la niñez.

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