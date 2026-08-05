"Seguimos peleándola": el preocupante mensaje de una ex Gran Hermano tras ser internada

El sostén emocional y la prevención

La influencer recibió múltiples muestras de afecto consistentes en pijamas, juegos y escritos personalizados durante este aislamiento. “No era necesario que me trajeran cartas, regalos o que se acercaran hasta acá, y aun así, lo hicieron. En un momento tan difícil, sentir tanto cariño me emociona muchísimo. Capaz ustedes piensen que es un detalle, pero para mí significa un montón”, relató primero. Continuó con otro mensaje: “Me hacen sentir acompañada, querida y me recuerdan por qué amo tanto la comunidad que construimos. Nunca voy a poder agradecerles lo suficiente y, como siempre digo, ustedes son mi mejor regalo, no lo olviden”.