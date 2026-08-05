"Seguimos peleándola": el preocupante mensaje de una ex Gran Hermano tras ser internada

Resumen para apurados
- La ex Gran Hermano Denisse González fue internada en un centro médico tras detectársele una grave baja de plaquetas durante chequeos de rutina realizados recientemente.
- La modelo llegó a tener 3.000 plaquetas, muy lejos del rango normal. Los médicos realizan estudios para hallar la causa mientras ella permanece aislada bajo supervisión.
- La internación se extenderá mientras buscan el origen del cuadro. La influencer aprovecha su visibilidad para concientizar sobre la importancia de los controles preventivos.
La exparticipante del Gran Hermano 2023, Denisse González, permanece en un centro sanitario luego de someterse a chequeos generales obligatorios debido a una baja en sus valores. Los estudios clínicos arrojaron resultados alarmantes vinculados con el recuento plaquetario de la modelo.
La joven de Trelew utilizó sus redes sociales para relatar su evolución diaria en vistas de la inquietud por parte de sus seguidores. El diagnóstico requiere vigilancia constante por parte médica especializada mientras buscan el origen exacto del cuadro.
El complejo diagnóstico clínico
Los valores sanguíneos mostraron una caída drástica fuera de los parámetros estándares médicos. “Una persona normalmente tiene entre 150.000 y 450.000. Yo llegué a tener 3000. Me dejaron internada para empezar el tratamiento y hacer muchos estudios mientras buscan la causa. Fueron días de mucho susto, de aprender a ir paso a paso y de valorar la salud más que nunca”, escribió.
La realidad hospitalaria presenta fluctuaciones constantes que impiden el alta inmediata del establecimiento. “Paso a contarles cómo vengo. Hoy las plaquetas bajaron a 6000 (ayer estaban en 8000). No es la noticia que esperábamos, pero seguimos peleándola y los médicos están encima de todo”, expresó la joven a través de sus historias de Instagram el lunes 3 de agosto, una semana después de quedar bajo observación. “Parece que esto viene para un rato más, así que toca tener paciencia y seguir con fuerza. Gracias por preocuparse tanto por mí”.
El sostén emocional y la prevención
La influencer recibió múltiples muestras de afecto consistentes en pijamas, juegos y escritos personalizados durante este aislamiento. “No era necesario que me trajeran cartas, regalos o que se acercaran hasta acá, y aun así, lo hicieron. En un momento tan difícil, sentir tanto cariño me emociona muchísimo. Capaz ustedes piensen que es un detalle, pero para mí significa un montón”, relató primero. Continuó con otro mensaje: “Me hacen sentir acompañada, querida y me recuerdan por qué amo tanto la comunidad que construimos. Nunca voy a poder agradecerles lo suficiente y, como siempre digo, ustedes son mi mejor regalo, no lo olviden”.
El acompañamiento familiar y de su pareja, Bautista Mascia, refuerza la recuperación física de la muchacha. Ella aprovecha su visibilidad mediática para fomentar la realización de análisis preventivos entre sus seguidores. “A veces estamos tan ocupados que nos olvidamos de escuchar a la única persona con la que vamos a vivir toda la vida: nosotros mismos. Cuiden su cuerpo”.