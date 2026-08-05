Mohamed Salah fue presentado como refuerzo del Trabzonspor tras cerrar su histórica etapa en Liverpool
El delantero egipcio continuará su carrera en el fútbol turco después de nueve temporadas en Liverpool. Firmó un contrato por dos años con el Trabzonspor y fue recibido por una multitud de hinchas.
Resumen para apurados
- Mohamed Salah fue presentado como nuevo jugador del Trabzonspor de Turquía por dos temporadas tras finalizar libre su histórico ciclo de nueve años en el Liverpool inglés.
- El delantero de 34 años firmó un contrato por 17 millones de euros anuales, rechazando ofertas de Arabia Saudita y la MLS tras conquistar múltiples títulos en Inglaterra.
- La llegada del delantero estrella busca potenciar al club turco a nivel internacional y posicionarlo nuevamente en la pelea por los primeros puestos del fútbol continental.
Mohamed Salah ya tiene nuevo destino. Después de ponerle punto final a una etapa inolvidable en Liverpool, el delantero egipcio fue confirmado como nuevo jugador del Trabzonspor de Turquía, una de las transferencias más resonantes del mercado europeo y un fichaje que despertó una enorme expectativa entre los hinchas del club del Mar Negro.
El atacante de 34 años llega en condición de libre tras finalizar su vínculo con los "Reds", donde se convirtió en una de las máximas leyendas de la institución gracias a una trayectoria repleta de títulos, récords y actuaciones que lo ubicaron entre los mejores futbolistas del mundo durante la última década.
Un contrato millonario y un recibimiento a la altura
Salah firmó un contrato por dos temporadas con el Trabzonspor y percibirá un salario cercano a los 17 millones de euros por año, una cifra que refleja el esfuerzo realizado por la dirigencia turca para quedarse con uno de los jugadores más codiciados del mercado.
El club logró imponerse en una competencia que incluyó al Besiktas, equipos de la Major League Soccer y varias instituciones de Arabia Saudita, que también intentaron seducir al egipcio con importantes propuestas económicas. Sin embargo, el ex Liverpool eligió continuar su carrera en la Superliga de Turquía.
La llegada del "Faraón" generó una verdadera revolución. El futbolista aterrizó primero en el aeropuerto Atatürk de Estambul y posteriormente viajó hacia Trabzon, ciudad donde fue esperado por una multitud de simpatizantes. Como es habitual en el fútbol turco, el club organizó un recibimiento especial e invitó oficialmente a los hinchas a participar de la bienvenida.
Salah deja atrás un ciclo de nueve temporadas en Liverpool que quedará grabado para siempre en la historia del club inglés. Desde su llegada a Anfield se transformó en el líder ofensivo del equipo y fue una pieza determinante en la conquista de algunos de los títulos más importantes del fútbol europeo.
Durante ese período levantó la UEFA Champions League, la Premier League, la FA Cup y la Copa de la Liga, además de convertirse en uno de los máximos goleadores históricos de la institución. Su velocidad, capacidad de definición y regularidad lo consolidaron como uno de los delanteros más dominantes de su generación.
Ahora, con una carrera repleta de éxitos, Salah afrontará un desafío completamente diferente. En Trabzonspor buscará aportar toda su experiencia internacional para potenciar a un equipo que sueña con volver a pelear por los primeros puestos del fútbol turco y competir con protagonismo en el plano continental.