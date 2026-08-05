Yerry Mina recordó el "mirá que te como" durante la Copa América 2021 y desafió al "Dibu" Martínez

Resumen para apurados
- El defensor colombiano Yerry Mina declaró que desea volver a enfrentar al arquero argentino Emiliano Martínez para marcarle un gol tras la semifinal de la Copa América 2021.
- En la semifinal de 2021 en Brasilia, Martínez le atajó un penal a Mina tras la frase 'Mirá que te como'. El zaguero de Cagliari recordó la dificultad mental de esa definición.
- A pesar de no coincidir en los últimos partidos internacionales, el zaguero mantiene la expectativa de cruzar al arquero en el futuro para saldar su revancha deportiva.
Yerry Mina volvió a referirse a Emiliano Martínez y dejó en claro que todavía no olvidó el histórico cruce que protagonizaron en la semifinal de la Copa América 2021. El defensor colombiano confesó que mantiene el deseo de volver a enfrentarse con el arquero de la selección argentina para tener una revancha deportiva.
El zaguero, que actualmente juega en Cagliari, recordó la tanda de penales en la que el "Dibu" le atajó su remate mientras le decía la ya célebre frase "Mirá que te como, hermano". A más de cinco años de aquel episodio, reconoció que aún piensa en ese duelo.
"Yo personalmente quiero encontrármelo. Lo único que quiero es enfrentarlo. No quiero cobrarme nada, solo quiero hacerle un gol", afirmó Mina en una entrevista. Además, recordó un choque que protagonizaron en un partido de Eliminatorias, cuando el arquero salió lesionado tras una acción aérea y él fue a pedirle disculpas.
Una rivalidad que sigue vigente
El defensor también destacó la dificultad que implica ejecutar un penal en un estadio repleto y valoró el aspecto mental del juego. "No es fácil encontrarte con 80.000 personas y tener el valor de agarrar la pelota y patear", expresó al explicar lo que sintió en aquella definición frente a la Argentina.
Mina se quedó sin la posibilidad de una revancha en el Mundial 2026, ya que Colombia no llegó a enfrentarse con la Scaloneta. Sin embargo, dejó en claro que espera volver a cruzarse con el Dibu en el futuro para intentar sacarse la espina que arrastra desde aquella inolvidable noche en Brasilia.