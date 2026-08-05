Neymar estalló tras la clasificación del Santos: se burló de los rivales y lo trataron de “vagabundo”

Resumen para apurados
- Neymar desató un altercado tras burlarse de Remo luego de clasificar con Santos a cuartos de la Copa de Brasil en el estadio Mangueirão.
- Tras dar la asistencia del gol del triunfo 1-0, el delantero gritó 'eliminados' a dirigentes locales, provocando la dura respuesta del presidente de Remo.
- El pase de ronda de Santos quedó opacado por la conducta extrafutbolística de Neymar, reactivando los cuestionamientos sobre su profesionalismo en Brasil.
Neymar volvió a quedar en el centro de la escena en Brasil. Luego de ingresar en el segundo tiempo y asistir en el triunfo 1-0 de Santos sobre Remo, que clasificó al equipo a los cuartos de final de la Copa de Brasil, el delantero protagonizó un fuerte cruce en los pasillos del estadio Mangueirão.
Una vez finalizado el encuentro, el atacante reaccionó a los insultos de hinchas y dirigentes del conjunto local con gestos de burla y repitiendo varias veces la palabra "eliminados". Las imágenes se viralizaron rápidamente y mostraron el tenso intercambio que se produjo camino a los vestuarios.
La situación fue escalando hasta que algunos simpatizantes y allegados de Remo derribaron vallas de contención, lo que obligó a intervenir al personal de seguridad de Santos para evitar que el conflicto pasara a mayores. Incluso Gabigol observó con sorpresa lo que ocurría.
Momento exato que comeÃ§ou toda confusÃ£o na zona mista do EstÃ¡dio MangueirÃ£o entre Neymar e dirigentes do Remo.— LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) August 5, 2026
ð½ï¸ @BrennoRayol pic.twitter.com/ljcDmIMzpw
La dura respuesta del presidente de Remo
Tras el incidente, el presidente de Remo, Tonhão, apuntó con dureza contra Neymar. "Ese vagabundo hizo sus payasadas y encima vino a provocar. Nosotros somos culpables de idolatrar a un montón de vagabundos como ese tipo", afirmó en declaraciones a la prensa local.
Más allá de la polémica, Santos logró avanzar a los cuartos de final de la Copa de Brasil después de una serie muy disputada. Sin embargo, el foco terminó puesto en el comportamiento de Neymar, que volvió a generar controversia fuera del campo de juego.