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Neymar estalló tras la clasificación del Santos: se burló de los rivales y lo trataron de “vagabundo”

El delantero provocó a dirigentes e hinchas de Remo tras el pase a cuartos de final de la Copa de Brasil y el presidente del club local lo insultó públicamente.

POLÉMICA. Neymar provocó a Remo tras la clasificación de Santos y desató un escándalo en Brasil.
POLÉMICA. Neymar provocó a Remo tras la clasificación de Santos y desató un escándalo en Brasil.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Neymar desató un altercado tras burlarse de Remo luego de clasificar con Santos a cuartos de la Copa de Brasil en el estadio Mangueirão.
  • Tras dar la asistencia del gol del triunfo 1-0, el delantero gritó 'eliminados' a dirigentes locales, provocando la dura respuesta del presidente de Remo.
  • El pase de ronda de Santos quedó opacado por la conducta extrafutbolística de Neymar, reactivando los cuestionamientos sobre su profesionalismo en Brasil.
Resumen generado con IA

Neymar volvió a quedar en el centro de la escena en Brasil. Luego de ingresar en el segundo tiempo y asistir en el triunfo 1-0 de Santos sobre Remo, que clasificó al equipo a los cuartos de final de la Copa de Brasil, el delantero protagonizó un fuerte cruce en los pasillos del estadio Mangueirão.

Una vez finalizado el encuentro, el atacante reaccionó a los insultos de hinchas y dirigentes del conjunto local con gestos de burla y repitiendo varias veces la palabra "eliminados". Las imágenes se viralizaron rápidamente y mostraron el tenso intercambio que se produjo camino a los vestuarios.

La situación fue escalando hasta que algunos simpatizantes y allegados de Remo derribaron vallas de contención, lo que obligó a intervenir al personal de seguridad de Santos para evitar que el conflicto pasara a mayores. Incluso Gabigol observó con sorpresa lo que ocurría.

La dura respuesta del presidente de Remo

Tras el incidente, el presidente de Remo, Tonhão, apuntó con dureza contra Neymar. "Ese vagabundo hizo sus payasadas y encima vino a provocar. Nosotros somos culpables de idolatrar a un montón de vagabundos como ese tipo", afirmó en declaraciones a la prensa local.

Más allá de la polémica, Santos logró avanzar a los cuartos de final de la Copa de Brasil después de una serie muy disputada. Sin embargo, el foco terminó puesto en el comportamiento de Neymar, que volvió a generar controversia fuera del campo de juego.

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