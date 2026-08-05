Lisandro Martínez sorprendió a un grupo de hinchas con un gran gesto durante sus vacaciones en Ibiza
El defensor de la Selección se encontró con un grupo de fanáticos mientras entrenaba en la isla española y les regaló la musculosa oficial que estaba utilizando. El video del momento se volvió viral en las redes sociales.
Resumen para apurados
- Lisandro Martínez le regaló su camiseta de la Selección a unos hinchas mientras entrenaba durante sus vacaciones en Ibiza, antes de sumarse al Manchester United.
- El defensor realizaba una rutina física con preparadores particulares en la isla. Tras charlar con los fanáticos, se quitó la musculosa de la Selección y se la entregó.
- En los próximos días, Martínez viajará a Inglaterra para iniciar la pretemporada con Manchester United, buscando recuperar protagonismo tras superar varias lesiones.
Lisandro Martínez volvió a ganarse el reconocimiento de los hinchas argentinos, esta vez por un gesto que rápidamente se hizo viral en las redes sociales. Mientras disfruta de sus vacaciones en Ibiza antes de reincorporarse al Manchester United, el defensor campeón del mundo protagonizó una escena que sorprendió a un grupo de fanáticos que lo encontró entrenándose en la isla española.
El entrerriano realizaba una rutina física en una cancha de Ibiza junto a profesores particulares, con el objetivo de mantenerse en forma de cara al inicio de la nueva temporada europea. En ese contexto, varios simpatizantes argentinos se acercaron para saludarlo, pedirle una foto y compartir unos minutos con uno de los referentes de la Selección.
El regalo que emocionó a los hinchas
Lejos de limitarse a firmar autógrafos o posar para las cámaras, Martínez decidió tener un gesto inesperado. Luego de conversar con los fanáticos de manera distendida, se quitó la musculosa oficial de entrenamiento de la Selección que estaba utilizando y se la regaló al grupo.
La reacción de los presentes fue inmediata. Entre abrazos, sonrisas y muestras de agradecimiento, los hinchas celebraron el obsequio de un futbolista que suele destacarse por su cercanía con la gente. Después del regalo, el defensor continuó con su entrenamiento en cuero, como si nada hubiera ocurrido.
Mientras Lisandro MartÃnez entrenaba en Ibiza, una chica pudo saludarlo y sacarse una foto y el defensor de la SelecciÃ³n le regalÃ³ su camiseta de entrenamiento ð¦ð·â¨— RLC Noticias (@rlcnoticias) August 5, 2026
ð¹ CrÃ©dito: @malenlopez02 pic.twitter.com/dAQsbo7TR3
El episodio quedó registrado en videos que comenzaron a circular rápidamente en las redes sociales, donde miles de usuarios destacaron la humildad y la predisposición del exjugador de Defensa y Justicia y Ajax para compartir un momento con quienes lo reconocieron durante sus vacaciones.
Aunque atraviesa sus últimos días de descanso, Martínez no descuida la preparación física. El central trabaja de manera personalizada para llegar en las mejores condiciones al regreso del Manchester United, que afrontará el tramo final de la pretemporada antes del inicio de las competencias oficiales.
En los próximos días, el defensor volverá a Inglaterra para sumarse al plantel dirigido por el conjunto de Old Trafford y comenzar una nueva temporada con el objetivo de recuperar protagonismo tras un ciclo marcado por algunas lesiones. Mientras tanto, sigue demostrando que, además de su personalidad dentro de la cancha, también sabe dejar una buena imagen fuera de ella con gestos que fortalecen el vínculo con los hinchas argentinos.