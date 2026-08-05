Lisandro Martínez sorprendió a un grupo de hinchas con un gran gesto durante sus vacaciones en Ibiza

En los próximos días, el defensor volverá a Inglaterra para sumarse al plantel dirigido por el conjunto de Old Trafford y comenzar una nueva temporada con el objetivo de recuperar protagonismo tras un ciclo marcado por algunas lesiones. Mientras tanto, sigue demostrando que, además de su personalidad dentro de la cancha, también sabe dejar una buena imagen fuera de ella con gestos que fortalecen el vínculo con los hinchas argentinos.