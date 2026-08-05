DeportesFútbol

Lisandro Martínez sorprendió a un grupo de hinchas con un gran gesto durante sus vacaciones en Ibiza

El defensor de la Selección se encontró con un grupo de fanáticos mientras entrenaba en la isla española y les regaló la musculosa oficial que estaba utilizando. El video del momento se volvió viral en las redes sociales.

Lisandro Martínez se encontró con una hincha que lo cruzó en Ibiza.l
Lisandro Martínez se encontró con una hincha que lo cruzó en Ibiza.l
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Lisandro Martínez le regaló su camiseta de la Selección a unos hinchas mientras entrenaba durante sus vacaciones en Ibiza, antes de sumarse al Manchester United.
  • El defensor realizaba una rutina física con preparadores particulares en la isla. Tras charlar con los fanáticos, se quitó la musculosa de la Selección y se la entregó.
  • En los próximos días, Martínez viajará a Inglaterra para iniciar la pretemporada con Manchester United, buscando recuperar protagonismo tras superar varias lesiones.
Resumen generado con IA

Lisandro Martínez volvió a ganarse el reconocimiento de los hinchas argentinos, esta vez por un gesto que rápidamente se hizo viral en las redes sociales. Mientras disfruta de sus vacaciones en Ibiza antes de reincorporarse al Manchester United, el defensor campeón del mundo protagonizó una escena que sorprendió a un grupo de fanáticos que lo encontró entrenándose en la isla española.

El entrerriano realizaba una rutina física en una cancha de Ibiza junto a profesores particulares, con el objetivo de mantenerse en forma de cara al inicio de la nueva temporada europea. En ese contexto, varios simpatizantes argentinos se acercaron para saludarlo, pedirle una foto y compartir unos minutos con uno de los referentes de la Selección.

El regalo que emocionó a los hinchas

Lejos de limitarse a firmar autógrafos o posar para las cámaras, Martínez decidió tener un gesto inesperado. Luego de conversar con los fanáticos de manera distendida, se quitó la musculosa oficial de entrenamiento de la Selección que estaba utilizando y se la regaló al grupo.

La reacción de los presentes fue inmediata. Entre abrazos, sonrisas y muestras de agradecimiento, los hinchas celebraron el obsequio de un futbolista que suele destacarse por su cercanía con la gente. Después del regalo, el defensor continuó con su entrenamiento en cuero, como si nada hubiera ocurrido.

El episodio quedó registrado en videos que comenzaron a circular rápidamente en las redes sociales, donde miles de usuarios destacaron la humildad y la predisposición del exjugador de Defensa y Justicia y Ajax para compartir un momento con quienes lo reconocieron durante sus vacaciones.

Aunque atraviesa sus últimos días de descanso, Martínez no descuida la preparación física. El central trabaja de manera personalizada para llegar en las mejores condiciones al regreso del Manchester United, que afrontará el tramo final de la pretemporada antes del inicio de las competencias oficiales.

En los próximos días, el defensor volverá a Inglaterra para sumarse al plantel dirigido por el conjunto de Old Trafford y comenzar una nueva temporada con el objetivo de recuperar protagonismo tras un ciclo marcado por algunas lesiones. Mientras tanto, sigue demostrando que, además de su personalidad dentro de la cancha, también sabe dejar una buena imagen fuera de ella con gestos que fortalecen el vínculo con los hinchas argentinos.

Temas Selección Argentina de fútbolClub Atlético Newell´s Old BoysManchester United Football ClubClub Social y Deportivo Defensa y JusticiaLisandro Martínez
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La FIFA abrió un expediente contra Argentina por la bandera de Malvinas y los incidentes tras la final

La FIFA abrió un expediente contra Argentina por la bandera de Malvinas y los incidentes tras la final

Roberto Mancini volvió a Italia y dejó una frase que conmovió al fútbol

Roberto Mancini volvió a Italia y dejó una frase que conmovió al fútbol

Neymar estalló tras la clasificación del Santos: se burló de los rivales y lo trataron de “vagabundo”

Neymar estalló tras la clasificación del Santos: se burló de los rivales y lo trataron de “vagabundo”

El árbitro de la final del Mundial rompió el silencio tras su retiro y habló de Lionel Messi

El árbitro de la final del Mundial rompió el silencio tras su retiro y habló de Lionel Messi

Ya no quiero eso: Neymar anunció que no volverá a la selección de Brasil y explicó los motivos

"Ya no quiero eso": Neymar anunció que no volverá a la selección de Brasil y explicó los motivos

Lo más popular
Vecinos de un barrio cerrado de Yerba Buena impidieron un asalto en la casa de Roberto Sagra
1

Vecinos de un barrio cerrado de Yerba Buena impidieron un asalto en la casa de Roberto Sagra

Jaldo cambió más de una decena de funcionarios en los que va de su gestión: quiénes se fueron y quiénes se sumaron
2

Jaldo cambió más de una decena de funcionarios en los que va de su gestión: quiénes se fueron y quiénes se sumaron

La efervescencia de Jaldo y el silencio de Manzur
3

La efervescencia de Jaldo y el silencio de Manzur

¿Cuáles son las zonas con más deudores en Tucumán?
4

¿Cuáles son las zonas con más deudores en Tucumán?

Lebbos denunció que están paralizadas 25 causas derivadas del caso de Paulina
5

Lebbos denunció que están paralizadas 25 causas derivadas del caso de Paulina

Ranking notas premium
El accidente de un niño en una boca de tormenta sin tapa desató una polémica entre la SAT y los concejales opositores
1

El accidente de un niño en una boca de tormenta sin tapa desató una polémica entre la SAT y los concejales opositores

“La lectura de ‘La Odisea’ ofrece una riqueza que ninguna película puede agotar”
2

“La lectura de ‘La Odisea’ ofrece una riqueza que ninguna película puede agotar”

El joven asesinado en Chaco había denunciado a su novia por violencia de género y en Tucumán los casos similares enfrentan obstáculos
3

El joven asesinado en Chaco había denunciado a su novia por violencia de género y en Tucumán los casos similares enfrentan obstáculos

La efervescencia de Jaldo y el silencio de Manzur
4

La efervescencia de Jaldo y el silencio de Manzur

¿Cuáles son las zonas con más deudores en Tucumán?
5

¿Cuáles son las zonas con más deudores en Tucumán?

Más Noticias
El papa León XIV visitará Argentina en noviembre durante una gira por Sudamérica

El papa León XIV visitará Argentina en noviembre durante una gira por Sudamérica

Vecinos de un barrio cerrado de Yerba Buena impidieron un asalto en la casa de Roberto Sagra

Vecinos de un barrio cerrado de Yerba Buena impidieron un asalto en la casa de Roberto Sagra

Lebbos denunció que están paralizadas 25 causas derivadas del caso de Paulina

Lebbos denunció que están paralizadas 25 causas derivadas del caso de Paulina

Jaldo cambió más de una decena de funcionarios en los que va de su gestión: quiénes se fueron y quiénes se sumaron

Jaldo cambió más de una decena de funcionarios en los que va de su gestión: quiénes se fueron y quiénes se sumaron

Es tucumano, se formó en un club creado por un centro de estudiantes y hoy vive del futsal en Italia

Es tucumano, se formó en un club creado por un centro de estudiantes y hoy vive del futsal en Italia

La celebración de los 114 años de LA GACETA en 11 fotos

La celebración de los 114 años de LA GACETA en 11 fotos

¿Cuáles son las zonas con más deudores en Tucumán?

¿Cuáles son las zonas con más deudores en Tucumán?

La efervescencia de Jaldo y el silencio de Manzur

La efervescencia de Jaldo y el silencio de Manzur

Comentarios