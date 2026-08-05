Incidencia de los Alimentos y Servicios: estiman que el IPC del mes pasado fue del 2,1%

El IPC de Libertad y Progreso registró en subió a un ritmo de 2,1% mensual, marcando una leve aceleración de 0,2 puntos porcentuales respecto a nuestro dato de junio. Con este resultado, la inflación acumulada en el año alcanzaría el 19,3%, mientras que la variación interanual se ubicaría en 33,8%, mostrando un valor casi idéntico al del mes pasado.
El 2,1% estuvo liderado por dos rubros principales. En primer lugar, por la incidencia de los Alimentos, que subieron 2,9% mensual y aportaron 0,7 punto al índice general. Este fue el mayor cambio respecto del índice de inflación del mes pasado, donde el mismo rubro había subido solo 1,4% y había aportado 0,3 puntos porcentuales, indica la fundación.
Desde su perspectiva, el aceleramiento del rubro se debió principalmente a la escalada del dólar mayorista que subió alrededor 6% entre mayo y julio. Dado que los efectos de “pass through” se materializan más rápidamente en los bienes transables, tenemos este efecto sobre los alimentos y las bebidas no alcohólicas.
La segunda mayor tracción vino del lado de los servicios y el costo de la vivienda, con el rubro subiendo 3,3%. Según el índice de Libertad y Progreso, el agua, el gas y la electricidad se apreciaron en términos reales subiendo 3%, 2,8% y 2,4% respectivamente. Esta política forma parte de la corrección de precios relativos que se está llevando a cabo desde el gobierno en conjunto con la quita de subsidios.