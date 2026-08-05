Incidencia de los Alimentos y Servicios: estiman que el IPC del mes pasado fue del 2,1%

La segunda mayor tracción vino del lado de los servicios y el costo de la vivienda, con el rubro subiendo 3,3%. Según el índice de Libertad y Progreso, el agua, el gas y la electricidad se apreciaron en términos reales subiendo 3%, 2,8% y 2,4% respectivamente. Esta política forma parte de la corrección de precios relativos que se está llevando a cabo desde el gobierno en conjunto con la quita de subsidios.