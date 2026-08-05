Clerici pidió ser sobreseída y negó lavar fondos con Insaurralde

La defensa de Sofía Clerici solicitó el sobreseimiento de la modelo en la causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero que involucra al ex jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde. El pedido, presentado por el abogado Martín Larralde, se basa en los resultados del peritaje contable oficial sobre el patrimonio del ex funcionario, cuyo punto 77 concluyó que no existen constancias de entregas de dinero a Clerici por un monto de US$ 569.911. Según argumentó la representación legal, este peritaje constituye una prueba nueva y decisiva que desmiente cualquier vínculo patrimonial entre ambos y remueve el principal obstáculo para desvincular a la modelo del expediente iniciado tras la difusión de las imágenes en el yate El Bandido por el mar Mediterráneo.