El Ramonazo 2022: Importantes artistas, premios tentadores y ganas de ayudar

Hay numerosas instituciones y fundaciones que esperan este momento del año la llegada del Festival Solidario que se ha popularizado como El Ramonazo. Apacet, Down is up, Fundación ANIA (Ayuda para Niños con Autismo), Cooperadora Hospital de Clínicas Dr. Nicolás Avellaneda, Agrupación Los Salvajes, Alas Solidarias, Fedeh y Los Soñadores de la Vida saben que ese encuentro les significa un aporte sustancial a sus proyectos.