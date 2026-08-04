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Ser más productivo: la UTN organiza un taller con herramientas para estudiar y trabajar mejor

La propuesta será el viernes 7 de agosto en la UTN Regional Tucumán. Habrá certificado universitario, material digital y coffee break.

TALLER DE LA UTN. El encuentro apunta a quienes tienen muchas tareas y buscan herramientas concretas para ordenar prioridades. / UTN
TALLER DE LA UTN. El encuentro apunta a quienes tienen muchas tareas y buscan herramientas concretas para ordenar prioridades. / UTN
Hace 29 Min

Resumen para apurados

  • La UTN Regional Tucumán organizará el taller "Impulsa tu Productividad" el viernes 7 de agosto en San Miguel de Tucumán para enseñar a organizar tareas de estudio y trabajo.
  • La capacitación durará tres horas, costará $30.000 e incluirá certificado, material digital y coffee break. Los cupos son limitados y la inscripción es vía WhatsApp.
  • El encuentro busca que los asistentes incorporen estrategias aplicables a su rutina para optimizar el tiempo, evitar la sobrecarga laboral y alcanzar metas personales.
Resumen generado con IA

¿Sentís que tenés la agenda llena y, aun así, te quedan cosas pendientes? La Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional de Tucumán (UTN-FRT) propone una alternativa para quienes buscan ordenar sus tareas, establecer prioridades y aprovechar mejor la jornada.

El taller “Impulsa tu Productividad” se realizará el viernes 7 de agosto, de 19 a 22, en el SUM 1 de la facultad, ubicada en Rivadavia 1050, San Miguel de Tucumán.

La propuesta apunta a brindar herramientas prácticas para organizar las actividades y distinguir entre aquello que requiere atención inmediata y lo que realmente aporta a los objetivos personales o laborales.

Durante el encuentro también se trabajará sobre la planificación y las prioridades, con la intención de evitar que una agenda cargada termine convirtiéndose en una acumulación de tareas sin resultados concretos.

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Qué incluye el taller

La actividad contempla un certificado universitario, material digital y servicio de coffee break.

El valor total es de $30.000 y los organizadores informaron que los cupos son limitados.

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Cómo inscribirse al taller de productividad

Quienes quieran participar pueden solicitar información y reservar su lugar a través del 381 526-2159, tanto por WhatsApp como por mensaje.

La convocatoria está dirigida a personas que quieran incorporar herramientas de organización para sus actividades cotidianas, de estudio o de trabajo.

Con tres horas de duración, el encuentro propone revisar la manera en que se distribuyen las tareas y llevarse recursos concretos para aplicar después del taller. La inscripción ya está abierta y los cupos son limitados.

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