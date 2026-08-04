Ser más productivo: la UTN organiza un taller con herramientas para estudiar y trabajar mejor

Resumen para apurados
- La UTN Regional Tucumán organizará el taller "Impulsa tu Productividad" el viernes 7 de agosto en San Miguel de Tucumán para enseñar a organizar tareas de estudio y trabajo.
- La capacitación durará tres horas, costará $30.000 e incluirá certificado, material digital y coffee break. Los cupos son limitados y la inscripción es vía WhatsApp.
- El encuentro busca que los asistentes incorporen estrategias aplicables a su rutina para optimizar el tiempo, evitar la sobrecarga laboral y alcanzar metas personales.
¿Sentís que tenés la agenda llena y, aun así, te quedan cosas pendientes? La Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional de Tucumán (UTN-FRT) propone una alternativa para quienes buscan ordenar sus tareas, establecer prioridades y aprovechar mejor la jornada.
El taller “Impulsa tu Productividad” se realizará el viernes 7 de agosto, de 19 a 22, en el SUM 1 de la facultad, ubicada en Rivadavia 1050, San Miguel de Tucumán.
La propuesta apunta a brindar herramientas prácticas para organizar las actividades y distinguir entre aquello que requiere atención inmediata y lo que realmente aporta a los objetivos personales o laborales.
Durante el encuentro también se trabajará sobre la planificación y las prioridades, con la intención de evitar que una agenda cargada termine convirtiéndose en una acumulación de tareas sin resultados concretos.
Qué incluye el taller
La actividad contempla un certificado universitario, material digital y servicio de coffee break.
El valor total es de $30.000 y los organizadores informaron que los cupos son limitados.
Cómo inscribirse al taller de productividad
Quienes quieran participar pueden solicitar información y reservar su lugar a través del 381 526-2159, tanto por WhatsApp como por mensaje.
La convocatoria está dirigida a personas que quieran incorporar herramientas de organización para sus actividades cotidianas, de estudio o de trabajo.
Con tres horas de duración, el encuentro propone revisar la manera en que se distribuyen las tareas y llevarse recursos concretos para aplicar después del taller. La inscripción ya está abierta y los cupos son limitados.
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