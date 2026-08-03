Tarjeta Alimentar de Anses: quiénes cobran en agosto y cuáles son los montos confirmados

Resumen para apurados
- La ANSES confirmó el calendario de pagos de la Tarjeta Alimentar para agosto en Argentina, destinado a titulares de la AUH, AUE y PNC para garantizar la canasta básica.
- El cobro se realiza automáticamente entre el 10 y el 24 de agosto según la terminación del DNI, mediante la verificación continua de datos sin necesidad de inscripción.
- Este refuerzo busca mitigar la vulnerabilidad social facilitando el acceso a la canasta alimentaria a miles de familias que dependen del sistema de contención pública.
De acuerdo con el esquema habitual de pagos, diversas familias en Argentina acceden mensualmente a un refuerzo económico destinado a la compra de productos básicos mediante la Prestación Alimentar. Este beneficio, denominado en sus orígenes como Tarjeta Alimentar, representa una medida central de contención social orientada a sostener la nutrición en los sectores más vulnerables del país.
El programa asigna recursos monetarios a titulares de la Asignación Universal por Hijo y de otras coberturas sociales afines. El proceso de adjudicación prescinde de trámites de inscripción manual, pues la Administración Nacional de la Seguridad Social efectúa de manera continua la verificación de datos para validar los criterios de elegibilidad.
A quiénes alcanza la Tarjeta Alimentar
Anses detalla que la Tarjeta alcanza a personas:
- Que cobren la Asignación Universal por Hijo con hijos de hasta 17 años inclusive
- Embarazadas a partir de los 3 meses que cobren la Asignación por Embarazo para Protección Social
- Con hijos con discapacidad que cobren la Asignación Universal por Hijo, sin límite de edad
- Titulares de una Pensión No Contributiva para Madre de 7 hijos.
La iniciativa persigue asegurar el acceso pleno a los productos de la canasta básica alimentaria en favor de los titulares de la Asignación Universal por Hijo y de otros programas compatibles. Para acceder al cobro tampoco resulta imprescindible completar un trámite o inscripción presencial, dado que la Administración Nacional de la Seguridad Social coteja la información registrada para asignar el recurso financiero de modo automático.
El calendario de pagos de Anses para agosto de 2026 queda así:
Asignación Familiar por Hijo (SUAF) y Asignación Universal por Hijo (AUH)
- DNI terminados en 0: 10 de agosto
- DNI terminados en 1: 11 de agosto
- DNI terminados en 2: 12 de agosto
- DNI terminados en 3: 13 de agosto
- DNI terminados en 4: 14 de agosto
- DNI terminados en 5: 18 de agosto
- DNI terminados en 6: 19 de agosto
- DNI terminados en 7: 20 de agosto
- DNI terminados en 8: 21 de agosto
- DNI terminados en 9: 24 de agosto
- DNI terminados en 0: 10 de agosto
- DNI terminados en 1: 11 de agosto
- DNI terminados en 2: 12 de agosto
- DNI terminados en 3: 13 de agosto
- DNI terminados en 4: 14 de agosto
- DNI terminados en 5: 18 de agosto
- DNI terminados en 6: 19 de agosto
- DNI terminados en 7: 20 de agosto
- DNI terminados en 8: 21 de agosto
- DNI terminados en 9: 24 de agosto
- DNI terminados en 0 y 1: 11 de agosto
- DNI terminados en 2 y 3: 12 de agosto
- DNI terminados en 4 y 5: 13 de agosto
- DNI terminados en 6 y 7: 14 de agosto
- DNI terminados en 8 y 9: 18 de agosto
- DNI terminados en 0 y 1: 10 de agosto
- DNI terminados en 2 y 3: 11 de agosto
- DNI terminados en 4 y 5: 12 de agosto
- DNI terminados en 6 y 7: 13 de agosto
- DNI terminados en 8 y 9: 14 de agosto
- Todas las terminaciones de DNI: del 10 de agosto al 11 de septiembre.