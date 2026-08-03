Tarjeta Alimentar de Anses: quiénes cobran en agosto y cuáles son los montos confirmados

La iniciativa persigue asegurar el acceso pleno a los productos de la canasta básica alimentaria en favor de los titulares de la Asignación Universal por Hijo y de otros programas compatibles. Para acceder al cobro tampoco resulta imprescindible completar un trámite o inscripción presencial, dado que la Administración Nacional de la Seguridad Social coteja la información registrada para asignar el recurso financiero de modo automático.