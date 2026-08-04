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Ayuno intermitente: qué le sucede al cuerpo cuando pasa varias horas sin comer

Así evoluciona el metabolismo desde las primeras 4 horas hasta alcanzar las 36 horas sin comer.

Ayuno intermitente: qué le sucede al cuerpo cuando pasa varias horas sin comer
Ayuno Intermitente. Fuente: El Debate
Hace 20 Min

Resumen para apurados

  • Diversos estudios y nutricionistas revelan que el ayuno intermitente transforma el metabolismo de las 4 a las 36 horas, permitiendo bajar de peso y prevenir enfermedades.
  • El cuerpo pasa de consumir glucosa a la cetosis y la autofagia celular. Expertos advierten que exige supervisión médica y no aplica a embarazadas o personas vulnerables.
  • Este método se perfila como una alternativa clave al conteo tradicional de calorías, promoviendo la salud metabólica si se realiza con un acompañamiento profesional adecuado.
Resumen generado con IA

El ayuno intermitente surge como una técnica para bajar de peso que evita la restricción calórica diaria tradicional. Diversas investigaciones demuestran que este plan alimenticio permite controlar el peso corporal y prevenir patologías crónicas. Esta rutina ofrece una alternativa eficaz frente a la incomodidad de contar calorías constantes.

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La función central de este método radica en la autolimpieza profunda del sistema digestivo. El organismo inicia procesos de autorreparación que disminuyen niveles de lípidos y regulan la presión arterial alta. Además, mejora la salud gastrointestinal mediante la estabilización de hormonas encargadas de la saciedad.

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Seguridad Médica y Advertencias Especializadas

Cualquier persona interesada debe buscar asesoramiento médico previo para evitar peligros innecesarios. Los periodos extensos sin ingerir comida requieren supervisión estricta debido a posibles complicaciones metabólicas. La dietista Laura Sánchez Anguita recalca que la estrategia funciona correctamente bajo dirección profesional.

Ciertos sectores poblacionales, como embarazadas o ancianos, tienen prohibida esta práctica por su fragilidad. Quienes padecen trastornos alimentarios enfrentan riesgos severos al intentar restricciones extremas. Mantener aportes de micronutrientes esenciales resulta vital para que el proceso resulte beneficioso y seguro.

Evolución del Cuerpo según el Tiempo Transcurrido

Qué pasa en un ayuno de 36 horas

El cese de ingesta por 36 horas desencadena profundos cambios corporales, permitiéndose únicamente el consumo de agua o café sin calorías. Debido a la exigencia del proceso, especialistas médicos enfatizan la necesidad de contar con supervisión profesional previa, desaconsejando esta práctica para la población general.

A las cuatro horas

El proceso digestivo concluye y la insulina experimenta un descenso pronunciado. En lugar de procesar nutrientes recientes, el organismo empieza a consumir la glucosa previamente almacenada para obtener energía.

A las ocho horas

Con la glucemia en descenso continuo, la energía proviene de las reservas de glucógeno. Esta fase suele manifestarse mediante un leve cansancio o una menor capacidad de concentración.

12 horas sin comer

El nivel mínimo de insulina marca la entrada en cetosis, estado metabólico donde la grasa corporal se convierte en el combustible principal. Si bien esto promueve la pérdida de peso y reduce el apetito, suele generar cierta fatiga.

16 horas en ayuno

Se pone en marcha la autofagia, un mecanismo interno de reparación mediante el cual el organismo recicla y elimina estructuras celulares deterioradas a modo de limpieza profunda.

24 horas

La renovación a nivel celular se intensifica, mientras la quema de grasas se optimiza. Asimismo, se registra una mejora en la sensibilidad insulínica y una disminución en los índices de inflamación general.

30 horas

La producción de la hormona del crecimiento experimenta una subida considerable. Esta respuesta hormonal resulta clave para resguardar el tejido muscular y agilizar el restablecimiento físico.

36 horas

El proceso de autofagia llega a su pico de actividad. La remoción de células muertas y la regeneración de tejidos facilitan una reestructuración profunda del metabolismo.

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