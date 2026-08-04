Monotributo agosto 2026: de cuánto es el aumento de ARCA y hasta cuándo hay plazo para recategorizarse

Resumen para apurados
- ARCA oficializó un aumento del 16,8% en las cuotas del monotributo en Argentina para agosto de 2026, debido al ajuste semestral obligatorio del régimen simplificado.
- La actualización abarca topes de facturación y cuotas de categorías A a K, considerando los parámetros acumulados de los últimos doce meses del pequeño contribuyente.
- Quienes no se recategoricen enfrentarán recategorizaciones automáticas, multas y cobros retroactivos mediante cruces de datos bancarios y billeteras digitales.
La confirmación sobre el impacto de la actualización semestral del monotributo obliga a miles de pequeños contribuyentes a revisar las cifras correspondientes a su siguiente pago. Este ajuste abarca no solo el costo de las cuotas mensuales, sino también los topes máximos de facturación establecidos para cada una de las categorías.
Quienes necesiten modificar su encuadre fiscal disponen de plazo para concretar el trámite de recategorización. Resulta clave recordar que dicho análisis toma en consideración la totalidad de los parámetros acumulados a lo largo de los últimos doce meses, superando la mera facturación registrada en el período semestral.
Cómo queda la couta de agosto 2026 para los monotributistas de ARCA
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) estableció de forma oficial los nuevos importes del monotributo, cuya entrada en vigencia comenzará en la obligación correspondiente a agosto de 2026. Este incremento alcanzó un 16,8%, en concordancia con la actualización semestral reglamentaria aplicada al régimen simplificado.
El importe mensual integra tres elementos fundamentales: el impuesto integrado, la cotización jubilatoria y la cobertura de obra social. A continuación, se detallan las cifras actualizadas que entrarán en rigor a partir del período de agosto:
- Categoría A: $49.527,18
- Categoría B: $56.379,08
- Categoría C: $66.020,12 para servicios y $64.530,58 para venta de bienes
- Categoría D: $84.612,93 para servicios y $82.564,81 para venta de bienes
- Categoría E: $119.811,45 para servicios y $108.267,51 para venta de bienes
- Categoría F: $150.784,21 para servicios y $129.930,65 para venta de bienes
- Categoría G: $230.312,94 para servicios y $158.815,05 para venta de bienes
- Categoría H: $522.706,68 para servicios y $317.895,01 para venta de bienes
- Categoría I: $963.747,86 para servicios y $474.992,78 para venta de bienes
- Categoría J: $1.167.299,76 para servicios y $580.793,69 para venta de bienes
- Categoría K: $1.614.446,04 para servicios y $702.103,24 para venta de bienes.
Omitir este ajuste obligatorio conlleva riesgos severos frente al fisco. Al detectar inconsistencias mediante cruces de datos bancarios, facturación electrónica o movimientos en billeteras digitales, el organismo posee la facultad de modificar la categoría de forma automática, exigir montos pendientes, adicionar recargos financieros e imponer las penalidades reglamentarias.