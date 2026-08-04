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Monotributo agosto 2026: de cuánto es el aumento de ARCA y hasta cuándo hay plazo para recategorizarse

La actualización del régimen simplificado refleja un ajuste semestral del 16,8%. Todo lo que hay que saber sobre las nuevas escalas e inconsistencias que monitorea el organismo fiscal.

Monotributo agosto 2026: de cuánto es el aumento de ARCA y hasta cuándo hay plazo para recategorizarse
Fuente: ARCA
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • ARCA oficializó un aumento del 16,8% en las cuotas del monotributo en Argentina para agosto de 2026, debido al ajuste semestral obligatorio del régimen simplificado.
  • La actualización abarca topes de facturación y cuotas de categorías A a K, considerando los parámetros acumulados de los últimos doce meses del pequeño contribuyente.
  • Quienes no se recategoricen enfrentarán recategorizaciones automáticas, multas y cobros retroactivos mediante cruces de datos bancarios y billeteras digitales.
Resumen generado con IA

La confirmación sobre el impacto de la actualización semestral del monotributo obliga a miles de pequeños contribuyentes a revisar las cifras correspondientes a su siguiente pago. Este ajuste abarca no solo el costo de las cuotas mensuales, sino también los topes máximos de facturación establecidos para cada una de las categorías.

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Quienes necesiten modificar su encuadre fiscal disponen de plazo para concretar el trámite de recategorización. Resulta clave recordar que dicho análisis toma en consideración la totalidad de los parámetros acumulados a lo largo de los últimos doce meses, superando la mera facturación registrada en el período semestral.

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Cómo queda la couta de agosto 2026 para los monotributistas de ARCA

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) estableció de forma oficial los nuevos importes del monotributo, cuya entrada en vigencia comenzará en la obligación correspondiente a agosto de 2026. Este incremento alcanzó un 16,8%, en concordancia con la actualización semestral reglamentaria aplicada al régimen simplificado.  

El importe mensual integra tres elementos fundamentales: el impuesto integrado, la cotización jubilatoria y la cobertura de obra social. A continuación, se detallan las cifras actualizadas que entrarán en rigor a partir del período de agosto:  

  • Categoría A: $49.527,18
  • Categoría B: $56.379,08
  • Categoría C: $66.020,12 para servicios y $64.530,58 para venta de bienes
  • Categoría D: $84.612,93 para servicios y $82.564,81 para venta de bienes
  • Categoría E: $119.811,45 para servicios y $108.267,51 para venta de bienes
  • Categoría F: $150.784,21 para servicios y $129.930,65 para venta de bienes
  • Categoría G: $230.312,94 para servicios y $158.815,05 para venta de bienes
  • Categoría H: $522.706,68 para servicios y $317.895,01 para venta de bienes
  • Categoría I: $963.747,86 para servicios y $474.992,78 para venta de bienes
  • Categoría J: $1.167.299,76 para servicios y $580.793,69 para venta de bienes
  • Categoría K: $1.614.446,04 para servicios y $702.103,24 para venta de bienes.

Omitir este ajuste obligatorio conlleva riesgos severos frente al fisco. Al detectar inconsistencias mediante cruces de datos bancarios, facturación electrónica o movimientos en billeteras digitales, el organismo posee la facultad de modificar la categoría de forma automática, exigir montos pendientes, adicionar recargos financieros e imponer las penalidades reglamentarias.

Temas Agencia de Recaudación y Control Aduanero ARCA
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