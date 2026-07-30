ARCA confirmó el nuevo límite para las compras en el exterior: de cuánto es

Resumen para apurados
- La agencia ARCA oficializó en Argentina el límite de US$3.000 para compras al exterior mediante el régimen puerta a puerta, para regularizar las importaciones personales.
- La norma excluye el envío del cálculo del tope, exige hasta tres unidades por producto y mantiene la exención de aranceles para compras de hasta US$400 (máximo 5 al año).
- La medida flexibiliza controles técnicos y agiliza el ingreso con declaraciones anticipadas, lo que facilitará el comercio electrónico internacional para consumidores locales.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó una nueva reglamentación para las compras online en el exterior realizadas a través del régimen de envíos postales internacionales puerta a puerta. La medida establece que el valor FOB de los productos podrá alcanzar hasta US$3.000 por envío destinado a uso personal.
La disposición fue publicada mediante la Resolución General 5884/2026 y busca precisar el funcionamiento del sistema, además de complementar los cambios introducidos semanas atrás por el Gobierno nacional en materia de importaciones por correo.
Qué cambia para las compras en el exterior
Con la nueva reglamentación, podrán ingresar al país envíos con un valor FOB de hasta US$3.000, siempre que se destinen al uso personal del comprador y no exista una finalidad comercial.
La normativa también establece un límite de hasta tres unidades de un mismo producto por paquete. Si se supera esa cantidad o el valor máximo permitido, el envío quedará alcanzado por el régimen general de importación y deberá abonar la totalidad de los tributos correspondientes.
Uno de los puntos aclarados por ARCA es que los gastos de envío no forman parte del límite de US$3.000, por lo que el tope se calcula únicamente sobre el valor de la mercadería.
Qué productos mantienen requisitos especiales
La resolución también flexibiliza distintos controles para este tipo de envíos. En general, los paquetes comprendidos en este régimen quedan exceptuados del cumplimiento de determinadas normas técnicas locales, restricciones económicas y controles posteriores al despacho.
Sin embargo, existe una excepción importante: los medicamentos destinados al uso personal o familiar seguirán requiriendo la autorización previa de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) para poder ingresar al país.
Cómo funciona el beneficio para compras de hasta US$400
La nueva resolución complementa el Decreto 604/2026, que modificó el régimen de importaciones por correo.
Esa norma estableció que los envíos de hasta US$400 están exentos del pago de derechos de importación y de la tasa de estadística, con un máximo de cinco operaciones por persona por año.
El esquema reemplazó al régimen vigente desde 2019, que otorgaba una franquicia de apenas US$50 por envío, aunque permitía realizar hasta doce operaciones anuales.
Declaración anticipada para agilizar el ingreso
Como parte de la simplificación del sistema, el operador postal deberá presentar una declaración ante la Aduana antes de que el paquete llegue al país.
Posteriormente, el comprador dispondrá de un plazo de 24 horas para confirmar o corregir la información declarada a través de la plataforma correspondiente. Si el envío excede los límites establecidos por la normativa, perderá los beneficios del régimen simplificado y pasará a tributar conforme al sistema general de importación.