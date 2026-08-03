ARCA eliminó el límite de valor para exportaciones por correo: qué cambia desde ahora

La implementación de estas reformas ocurre de manera gradual según el cronograma oficial disponible en la web. Los usuarios pueden consultar las fechas específicas y los pasos técnicos en el micrositio de envíos internacionales. Esta transición planificada asegura la correcta adaptación de los sistemas informáticos de los operadores involucrados. El control aduanero mantiene su potestad para intervenir ante cualquier irregularidad detectada durante el proceso.