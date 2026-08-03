ARCA eliminó el límite de valor para exportaciones por correo: qué cambia desde ahora

Resumen para apurados
- La agencia ARCA oficializó en Argentina la quita del límite de valor a las exportaciones por correo para impulsar el comercio electrónico internacional.
- Los exportadores deberán contar con habilitación, emitir factura E y completarla con la validación en tiempo real de los operadores postales.
- El nuevo esquema agilizará los envíos al exterior y reducirá costos, aplicándose de manera gradual para adaptar los sistemas informáticos aduaneros.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó un nuevo esquema que transforma las exportaciones comerciales por correo. Esta medida busca potenciar el comercio electrónico transfronterizo mediante la eliminación de los topes de valor vigentes anteriormente.
El Gobierno nacional impulsó esta reglamentación mediante la Resolución General 5886/2026 para agilizar las ventas al mercado internacional. El nuevo marco normativo simplifica los trámites burocráticos y reduce los costos operativos para los sectores exportadores.
Nuevos procedimientos y requisitos para el esquema de ARCA
Los interesados en este régimen deben poseer un perfil de exportador habilitado ante el organismo recaudador. Resulta obligatorio emitir la factura tipo E y completar la Declaración de Exportación Simplificada Postal. Este documento requiere datos precisos sobre la mercadería, su valor y la posición arancelaria correspondiente.
El operador postal designado asume la responsabilidad de verificar toda la documentación recibida. La información fluye en tiempo real hacia las bases de datos aduaneras para autorizar el despacho. El sistema también contempla la realización de controles físicos aleatorios basados en criterios de riesgo.
Alcances tributarios y exclusiones vigentes
Las operaciones comerciales por esta vía mantienen la sujeción al régimen arancelario y cambiario general. Quienes eligen esta modalidad simplificada renuncian de forma automática a la percepción de beneficios adicionales a la exportación. La normativa prohíbe el uso de este sistema para bienes con cupos o que requieran autorizaciones de terceros organismos.
La implementación de estas reformas ocurre de manera gradual según el cronograma oficial disponible en la web. Los usuarios pueden consultar las fechas específicas y los pasos técnicos en el micrositio de envíos internacionales. Esta transición planificada asegura la correcta adaptación de los sistemas informáticos de los operadores involucrados. El control aduanero mantiene su potestad para intervenir ante cualquier irregularidad detectada durante el proceso.