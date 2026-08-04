Thiago Aguirre, la joya tucumana que hizo historia en Vélez: con 17 años marcó el gol del triunfo ante Independiente

Resumen para apurados
- Thiago Aguirre, de 17 años, marcó el gol con el que Vélez venció 1-0 a Independiente en Liniers para mantener el puntaje ideal en el Torneo Clausura del fútbol argentino.
- El delantero tucumano ingresó en el segundo tiempo y anotó de cabeza. Con solo 63 minutos disputados en Primera División, ya acumula un gol y una asistencia en el equipo.
- Con contrato hasta 2027 y cláusula de U$S 15 millones, Aguirre se perfila como la gran promesa de las inferiores de Vélez para afrontar los próximos desafíos del club.
El fútbol tucumano vuelve a celebrar el surgimiento de una nueva promesa. Thiago Aguirre, delantero nacido en Tucumán y de apenas 17 años, se convirtió en el héroe de Vélez Sarsfield al marcar el gol con el que el equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto derrotó 1 a 0 a Independiente, mantuvo el puntaje ideal en el Torneo Clausura y le quitó el invicto al conjunto de Avellaneda.
El juvenil ingresó en el segundo tiempo y volvió a responder con personalidad. A los 25 minutos de la etapa complementaria, anticipó a la defensa rival y conectó de cabeza un centro de Joaquín García para vencer a Rodrigo Rey y desatar el festejo en Liniers.
Thiago Aguirre, la nueva joya tucumana de Vélez
Nacido en 2009 en Tucumán, Aguirre es uno de los proyectos más prometedores surgidos de las divisiones inferiores de Vélez. Se desempeña como centrodelantero, aunque también puede jugar como extremo o mediapunta gracias a su velocidad, técnica y capacidad para desequilibrar en el uno contra uno.
El año pasado firmó su primer contrato profesional, con vínculo hasta diciembre de 2027 y una cláusula de rescisión de U$S 15 millones, una muestra de la confianza que el club deposita en su futuro.
Su irrupción en Primera fue meteórica. En su debut asistió a Diego Valdés en el triunfo frente a Talleres y, apenas un partido después, convirtió su primer gol oficial para darle una victoria clave al Fortín.
"La Fábrica me enseñó a ganar"
Tras el encuentro, el tucumano expresó su emoción y dejó una frase que rápidamente se viralizó entre los hinchas de Vélez.
"La Fábrica me enseñó a ganar, a ganar, a ganar y a poner garra, como hice hoy".
También destacó la confianza que les transmite Guillermo Barros Schelotto a los juveniles.
"Guillermo nos pide que seamos atrevidos, que encaremos, que hagamos todo lo que sabemos hacer. Eso te da confianza para entrar, agarrar la pelota y querer encarar".
Sobre el significado de su primer gol en Primera División, confesó: "Pensé en todos los años que estuve acá, en todo lo que la luché y en mi familia. Casi me largo a llorar, pero soy un poco duro".
Y no ocultó cuál es su gran objetivo: "Salir campeón con Vélez sería lo mejor que me pasaría en la vida".
Los elogios de Guillermo Barros Schelotto
El entrenador de Vélez también destacó las condiciones del juvenil tucumano y explicó por qué decidió darle cada vez más minutos.
"Tiene mucha técnica y velocidad. Confía plenamente en sí mismo y cada vez que recibe la pelota intenta generar una situación de peligro. No especula nunca. Para tener apenas 17 años demuestra una madurez importante", afirmó el Mellizo en conferencia de prensa.
Vélez apuesta otra vez por sus inferiores
La salida de varios futbolistas en este mercado de pases obligó a Vélez a mirar nuevamente hacia sus divisiones inferiores. Y, una vez más, la histórica cantera del club respondió.
Con apenas 63 minutos disputados en Primera División, Thiago Aguirre ya registra una asistencia y un gol, números que alimentan la ilusión de los hinchas y confirman que el fútbol tucumano tiene una nueva joya lista para brillar en la máxima categoría.