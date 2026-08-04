Thiago Aguirre, la joya tucumana que hizo historia en Vélez: con 17 años marcó el gol del triunfo ante Independiente

El fútbol tucumano vuelve a celebrar el surgimiento de una nueva promesa. Thiago Aguirre, delantero nacido en Tucumán y de apenas 17 años, se convirtió en el héroe de Vélez Sarsfield al marcar el gol con el que el equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto derrotó 1 a 0 a Independiente, mantuvo el puntaje ideal en el Torneo Clausura y le quitó el invicto al conjunto de Avellaneda.