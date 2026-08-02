Mundial 2026

Las fotos de las vacaciones de Enzo Fernández y Julián Álvarez que revolucionó las redes: el filoso comentario de Lisandro Martínez

Los futbolistas de la Selección coincidieron en Ibiza buscando recargar energías tras el Mundial 2026.

SONRIENTES. Álvarez y Fernández posan con un hincha, durante su estadía en Ibiza.
SONRIENTES. Álvarez y Fernández posan con un hincha, durante su estadía en Ibiza.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Tras el subcampeonato en el Mundial 2026, Enzo Fernández, Julián Álvarez y otros jugadores de la Selección argentina vacacionan juntos en Ibiza para descansar.
  • Unificados por su amistad de años, los futbolistas compartieron partidos de pádel, encuentros con hinchas y bromas en redes sociales como la de Lisandro Martínez.
  • El descanso antecede al inicio de las ligas europeas y a definiciones clave en el mercado de pases para jugadores como Thiago Almada y Julián Álvarez.
Resumen generado con IA

Después de un Mundial 2026 que terminó con el subcampeonato de la selección argentina, varios futbolistas aprovecharon el receso antes de reincorporarse a sus clubes europeos y coincidieron en un mismo destino: Ibiza.

Entre ellos aparecen Enzo Fernández, Julián Álvarez, Lisandro Martínez y Thiago Almada, quienes compartieron distintos momentos de descanso en la isla española y dejaron registros en sus redes sociales.

Las primeras imágenes que comenzaron a circular mostraron a Enzo y Julián disfrutando de una reunión informal junto a Felo Alegre, uno de los amigos más cercanos del mediocampista del Chelsea. En otra publicación, Fernández también compartió postales junto a su pareja, Valentina Cervantes, y sus hijos Olivia y Benjamín, con quienes eligió pasar parte de sus vacaciones.

La escapada también volvió a reflejar la amistad que mantienen Enzo y Julián desde sus años en las inferiores de River. Ese vínculo se fortaleció con el paso del tiempo y se consolidó durante las concentraciones de la Selección. De hecho, el delantero de Atlético de Madrid contó en más de una oportunidad que ambos comparten habitación cuando están convocados al equipo dirigido por Lionel Scaloni.

Con el correr de los días, el grupo se amplió. Martínez y Almada también llegaron a Ibiza y participaron de un encuentro con Enzo y Julián en un complejo de pádel de la isla. Allí disputaron algunos partidos recreativos y aprovecharon para fotografiarse con hinchas que se acercaron al lugar.

Las publicaciones también generaron repercusión entre sus compañeros. En una de las fotos compartidas por Fernández, Martínez comentó con humor: "¿Ah, casual?", alimentando el clima distendido que acompañó las vacaciones del plantel argentino.

Mientras disfrutan de los últimos días de descanso, varios de ellos también siguen de cerca las novedades del mercado de pases europeo. Álvarez continúa siendo vinculado con algunos de los principales clubes del continente, aunque por el momento sigue perteneciendo al Atlético de Madrid.

DISTENDIDOS. Enzo, Julián y Lisandro sonríen durante sus vacaciones tras el Mundial 2026. DISTENDIDOS. Enzo, Julián y Lisandro sonríen durante sus vacaciones tras el Mundial 2026.

En el caso de Almada, su futuro también permanece abierto. El mediocampista busca resolver su situación antes del cierre del mercado y, según trascendió, podría llegar a River.

Con el inicio de las principales ligas cada vez más cerca, el grupo aprovechó el receso para reencontrarse lejos de la competencia y recargar energías antes de volver a la actividad oficial.

Temas EspañaClub Atlético River PlateClub Atlético de MadridSelección Argentina de fútbolChelsea Football ClubJulián ÁlvarezLionel ScaloniLisandro Martínez
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
De salida familiar a ovación sobre el escenario: el interminable aplauso al “Colo” Barco

De salida familiar a ovación sobre el escenario: el interminable aplauso al “Colo” Barco

Valentín Barco fue presentado en Chelsea y tendrá una nueva oportunidad en la Premier League

Valentín Barco fue presentado en Chelsea y tendrá una nueva oportunidad en la Premier League

Juventus ya habría tomado una decisión sobre el futuro de Dibu Martínez

Juventus ya habría tomado una decisión sobre el futuro de "Dibu" Martínez

Un gol de Cabo Verde a la Selección argentina fue elegido como el mejor del Mundial 2026

Un gol de Cabo Verde a la Selección argentina fue elegido como el mejor del Mundial 2026

Más visto en Mundial 2026
Juventus ya habría tomado una decisión sobre el futuro de Dibu Martínez
1

Juventus ya habría tomado una decisión sobre el futuro de "Dibu" Martínez

La demanda que complica a Chiqui Tapia en Estados Unidos: ahora buscan que declare por un contrato vinculado a Messi
2

La demanda que complica a Chiqui Tapia en Estados Unidos: ahora buscan que declare por un contrato vinculado a Messi

El millonario salario que iba a cobrar Gianni Infantino si prosperaba el FIFA Forward Enterprise
3

El millonario salario que iba a cobrar Gianni Infantino si prosperaba el FIFA Forward Enterprise

Las fotos de las vacaciones de Enzo Fernández y Julián Álvarez que revolucionó las redes: el filoso comentario de Lisandro Martínez
4

Las fotos de las vacaciones de Enzo Fernández y Julián Álvarez que revolucionó las redes: el filoso comentario de Lisandro Martínez

Más Noticias
San Martín atraviesa su peor campaña desde que bajó de Primera: ahora quedó afuera de la zona de Reducido de la Primera Nacional

San Martín atraviesa su peor campaña desde que bajó de Primera: ahora quedó afuera de la zona de Reducido de la Primera Nacional

Juventus ya habría tomado una decisión sobre el futuro de Dibu Martínez

Juventus ya habría tomado una decisión sobre el futuro de "Dibu" Martínez

La Liga Tucumana suspendió la semifinal entre Concepción FC y Talleres, por supuestas amenazas

La Liga Tucumana suspendió la semifinal entre Concepción FC y Talleres, por supuestas amenazas

Tenso cruce entre Joaquín Levinton y un participante de Es mi sueño: ¿Querés venir a sentarte acá?

Tenso cruce entre Joaquín Levinton y un participante de Es mi sueño: "¿Querés venir a sentarte acá?"

Agenda de TV del domingo: ¿dónde ver en vivo Newell's-Boca Juniors y River Plate-Rosario Central?

Agenda de TV del domingo: ¿dónde ver en vivo Newell's-Boca Juniors y River Plate-Rosario Central?

Así es la impactante mansión de Leandro Paredes y Camila Galante en Canning: vale más de 2,8 millones de dólares

Así es la impactante mansión de Leandro Paredes y Camila Galante en Canning: vale más de 2,8 millones de dólares

No estoy bien de salud: Soledad Silveyra reveló la dura enfermedad que padece desde hace seis meses

"No estoy bien de salud": Soledad Silveyra reveló la dura enfermedad que padece desde hace seis meses

Entre lágrimas y ovación, Rosalía pidió perdón en su primer show en Argentina: Nunca fue mi intención

Entre lágrimas y ovación, Rosalía pidió perdón en su primer show en Argentina: "Nunca fue mi intención"

Comentarios