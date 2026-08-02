Las fotos de las vacaciones de Enzo Fernández y Julián Álvarez que revolucionó las redes: el filoso comentario de Lisandro Martínez

Resumen para apurados
- Tras el subcampeonato en el Mundial 2026, Enzo Fernández, Julián Álvarez y otros jugadores de la Selección argentina vacacionan juntos en Ibiza para descansar.
- Unificados por su amistad de años, los futbolistas compartieron partidos de pádel, encuentros con hinchas y bromas en redes sociales como la de Lisandro Martínez.
- El descanso antecede al inicio de las ligas europeas y a definiciones clave en el mercado de pases para jugadores como Thiago Almada y Julián Álvarez.
Después de un Mundial 2026 que terminó con el subcampeonato de la selección argentina, varios futbolistas aprovecharon el receso antes de reincorporarse a sus clubes europeos y coincidieron en un mismo destino: Ibiza.
Entre ellos aparecen Enzo Fernández, Julián Álvarez, Lisandro Martínez y Thiago Almada, quienes compartieron distintos momentos de descanso en la isla española y dejaron registros en sus redes sociales.
Las primeras imágenes que comenzaron a circular mostraron a Enzo y Julián disfrutando de una reunión informal junto a Felo Alegre, uno de los amigos más cercanos del mediocampista del Chelsea. En otra publicación, Fernández también compartió postales junto a su pareja, Valentina Cervantes, y sus hijos Olivia y Benjamín, con quienes eligió pasar parte de sus vacaciones.
La escapada también volvió a reflejar la amistad que mantienen Enzo y Julián desde sus años en las inferiores de River. Ese vínculo se fortaleció con el paso del tiempo y se consolidó durante las concentraciones de la Selección. De hecho, el delantero de Atlético de Madrid contó en más de una oportunidad que ambos comparten habitación cuando están convocados al equipo dirigido por Lionel Scaloni.
Con el correr de los días, el grupo se amplió. Martínez y Almada también llegaron a Ibiza y participaron de un encuentro con Enzo y Julián en un complejo de pádel de la isla. Allí disputaron algunos partidos recreativos y aprovecharon para fotografiarse con hinchas que se acercaron al lugar.
Las publicaciones también generaron repercusión entre sus compañeros. En una de las fotos compartidas por Fernández, Martínez comentó con humor: "¿Ah, casual?", alimentando el clima distendido que acompañó las vacaciones del plantel argentino.
Mientras disfrutan de los últimos días de descanso, varios de ellos también siguen de cerca las novedades del mercado de pases europeo. Álvarez continúa siendo vinculado con algunos de los principales clubes del continente, aunque por el momento sigue perteneciendo al Atlético de Madrid.
En el caso de Almada, su futuro también permanece abierto. El mediocampista busca resolver su situación antes del cierre del mercado y, según trascendió, podría llegar a River.
Con el inicio de las principales ligas cada vez más cerca, el grupo aprovechó el receso para reencontrarse lejos de la competencia y recargar energías antes de volver a la actividad oficial.