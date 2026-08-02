Las fotos de las vacaciones de Enzo Fernández y Julián Álvarez que revolucionó las redes: el filoso comentario de Lisandro Martínez

La escapada también volvió a reflejar la amistad que mantienen Enzo y Julián desde sus años en las inferiores de River. Ese vínculo se fortaleció con el paso del tiempo y se consolidó durante las concentraciones de la Selección. De hecho, el delantero de Atlético de Madrid contó en más de una oportunidad que ambos comparten habitación cuando están convocados al equipo dirigido por Lionel Scaloni.