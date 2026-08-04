LG PlayLa mañana empieza aquí

Mirá en vivo "La mañana empieza aquí", el informativo de LA GACETA

El informativo de "LG Play" se emite de lunes a viernes, de 7 a 9, por Canal 11 de CCC y por Canal 7 de Flow, “Somos Tucumán".

Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • LA GACETA transmite de lunes a viernes en Tucumán el informativo matutino "La mañana empieza aquí" por LG Play, con el fin de mantener actualizada a su audiencia regional.
  • Conducido por Di Vico, Soto y Papaterra, el magazine se emite en vivo de 7 a 9 por televisión por cable (CCC y Flow) y YouTube, consolidando su presencia multiplataforma.
  • Esta apuesta refuerza la estrategia digital del diario y su vínculo con los seguidores, consolidándose como el principal referente informativo de las mañanas tucumanas.
Resumen generado con IA

“La mañana empieza acá” es el magazine informativo de LG Play que se emite de lunes a viernes, en vivo, de 7 a 9, por el Canal 11 de CCC y Canal 7 de Flow.

Con la conducción de Graciela Di Vico, Martín Soto y Benjamín Papaterra pondera un periodismo claro, con una mirada propia y con un vínculo cercano con la audiencia.

Además de los móviles de Rosarito Ávila, desde diferentes puntos de la provincia, durante el Mundial 2026, Matías Auad y Bruno Farano contarán desde Estados Unidos todo lo que sucede con la Selección Argentina a lo largo del evento deportivo más convocante del planeta. 

Con "La mañana empieza aquí", LA GACETA refuerza su propuesta multiplataforma y su compromiso de informar, acompañar y entretener a su audiencia en todas sus plataformas.

El programa puede verse por YouTube (@lagacetadetucuman), en www.lagaceta.com.ar, por Canal 11 de CCC y Canal 7 de Flow. Hablá con nosotros mandando un mensaje al 3814458710.

Esta nota es de acceso libre.
Temas LG Play GACETA
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Mundial 2026: qué partidos se juegan este miércoles, horarios y cómo verlos en vivo

Mundial 2026: qué partidos se juegan este miércoles, horarios y cómo verlos en vivo

La provocadora frase de Egipto antes de enfrentar a Argentina: Tenemos a Salah y a 26 Messis

La provocadora frase de Egipto antes de enfrentar a Argentina: "Tenemos a Salah y a 26 Messis"

Seguí en vivo Conexión Play, el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo "Conexión Play", el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo Conexión Play, el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo "Conexión Play", el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo Conexión Play, el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo "Conexión Play", el informativo de LA GACETA

Lo más popular
El accidente de un niño en una boca de tormenta sin tapa desató una polémica entre la SAT y los concejales opositores
1

El accidente de un niño en una boca de tormenta sin tapa desató una polémica entre la SAT y los concejales opositores

El niño de tres años que cayó en una boca de tormenta sigue internado con riesgo de neumonía
2

El niño de tres años que cayó en una boca de tormenta sigue internado con riesgo de neumonía

Atlético Tucumán ya conoce sede y fecha para el cruce de Copa Argentina ante Independiente
3

Atlético Tucumán ya conoce sede y fecha para el cruce de Copa Argentina ante Independiente

Eduardo Cobos, el nuevo interventor del Ersept: No puede haber chispazos ni internas
4

Eduardo Cobos, el nuevo interventor del Ersept: "No puede haber chispazos ni internas"

Solidez, convicción y un plan que se afianza: la identidad que empieza a mostrar el Atlético Tucumán de Falcioni
5

Solidez, convicción y un plan que se afianza: la identidad que empieza a mostrar el Atlético Tucumán de Falcioni

Ranking notas premium
El accidente de un niño en una boca de tormenta sin tapa desató una polémica entre la SAT y los concejales opositores
1

El accidente de un niño en una boca de tormenta sin tapa desató una polémica entre la SAT y los concejales opositores

¿Por qué a los argentinos nos cuesta tanto aceptar una derrota?
2

¿Por qué a los argentinos nos cuesta tanto aceptar una derrota?

A 20 años del crimen de “Betty”: cómo fue la vida de las ex novicias después de haber sido condenadas
3

A 20 años del crimen de “Betty”: cómo fue la vida de las ex novicias después de haber sido condenadas

¿Quién detendrá los asaltos de la inteligencia artificial?
4

¿Quién detendrá los asaltos de la inteligencia artificial?

Cómo operará la Terminal de Tucumán durante los 40 meses de remodelación
5

Cómo operará la Terminal de Tucumán durante los 40 meses de remodelación

Más Noticias
“La lectura de ‘La Odisea’ ofrece una riqueza que ninguna película puede agotar”

“La lectura de ‘La Odisea’ ofrece una riqueza que ninguna película puede agotar”

Atlético Tucumán ya conoce sede y fecha para el cruce de Copa Argentina ante Independiente

Atlético Tucumán ya conoce sede y fecha para el cruce de Copa Argentina ante Independiente

Falcioni valoró el punto en Parque Patricios, pero lamentó la lesión de Leandro Díaz: Hay que mirar el vaso medio lleno

Falcioni valoró el punto en Parque Patricios, pero lamentó la lesión de Leandro Díaz: "Hay que mirar el vaso medio lleno"

Eduardo Cobos, el nuevo interventor del Ersept: No puede haber chispazos ni internas

Eduardo Cobos, el nuevo interventor del Ersept: "No puede haber chispazos ni internas"

Solidez, convicción y un plan que se afianza: la identidad que empieza a mostrar el Atlético Tucumán de Falcioni

Solidez, convicción y un plan que se afianza: la identidad que empieza a mostrar el Atlético Tucumán de Falcioni

El 1x1 de Atlético Tucumán en el empate sin goles frente al Globo

El 1x1 de Atlético Tucumán en el empate sin goles frente al "Globo"

El niño de tres años que cayó en una boca de tormenta sigue internado con riesgo de neumonía

El niño de tres años que cayó en una boca de tormenta sigue internado con riesgo de neumonía

El accidente de un niño en una boca de tormenta sin tapa desató una polémica entre la SAT y los concejales opositores

El accidente de un niño en una boca de tormenta sin tapa desató una polémica entre la SAT y los concejales opositores

Comentarios