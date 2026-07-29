Cuánto cobrará un trabajador bancario en agosto de 2026

Resumen para apurados
- La Asociación Bancaria acordó un salario inicial de $2.481.855,32 para los empleados bancarios de Argentina en agosto de 2026, tras ajustar un 1,9% por la inflación de junio.
- El ingreso surge del básico más el ROE. La paritaria acumula una suba del 16,8% en el primer semestre de 2026 y fijó el bono del Día del Bancario en un piso de $2.150.328,87.
- Dado el mecanismo de ajuste mensual atado al IPC, los sueldos se actualizarán con los nuevos datos de inflación y el gremio renegociará paritarias a fines de septiembre.
Los trabajadores bancarios comenzarán agosto con un salario inicial confirmado de $2.481.855,32, según la última escala salarial difundida por la Asociación Bancaria. El monto incluye el salario básico y la participación en las ganancias (ROE), y corresponde al acuerdo paritario firmado para el mes de junio de 2026.
El incremento acordado entre el gremio que conduce Sergio Palazzo y las cámaras empresarias fue del 1,9%, en línea con la inflación de junio informada por el INDEC. La actualización alcanza a todas las remuneraciones, tanto remunerativas como no remunerativas, además de los adicionales previstos para la actividad.
Sin embargo, el salario que finalmente perciban los empleados bancarios en agosto podría volver a modificarse. La paritaria mantiene un esquema de actualización mensual atado al Índice de Precios al Consumidor (IPC), por lo que un nuevo dato de inflación podría derivar en otra recomposición salarial.
Cómo quedó el salario inicial de los bancarios
De acuerdo con la escala vigente, el sueldo inicial quedó conformado de la siguiente manera:
Salario básico inicial: $2.412.128,22.
Participación en las ganancias (ROE): $69.727,10.
Ingreso mínimo total: $2.481.855,32.
Este valor corresponde a la categoría inicial y constituye el piso salarial de la actividad. No obstante, el ingreso efectivo de cada trabajador puede ser superior según distintos conceptos previstos en el convenio colectivo.
Qué conceptos pueden incrementar el sueldo
El salario final de un empleado bancario depende de diversos adicionales, entre ellos:
Antigüedad.
Títulos o formación académica.
Horas extras.
Bonificaciones específicas.
Otros adicionales establecidos por el convenio colectivo.
Por ese motivo, el ingreso mensual puede variar considerablemente entre trabajadores, aun cuando compartan la misma escala básica.
Cuánto aumentaron los salarios bancarios en 2026
La Asociación Bancaria informó que las remuneraciones del sector acumularon un incremento del 16,8% durante el primer semestre de 2026, tomando como referencia los valores vigentes en diciembre de 2025.
Además, el acuerdo paritario actualizó el monto mínimo correspondiente al Día del Bancario, que quedó fijado en $2.150.328,87. Este adicional se paga por única vez y es independiente del salario mensual, aunque también continuará ajustándose en función de las futuras revisiones salariales.
¿Habrá un nuevo aumento para los bancarios?
Sí, es una posibilidad. El acuerdo vigente establece que durante julio y agosto continuará el mecanismo de actualización mensual según la evolución de la inflación.
Las partes volverán a reunirse durante la segunda quincena de septiembre para evaluar la evolución del IPC y definir una nueva recomposición salarial. Hasta que se anuncie un nuevo acuerdo, el salario inicial de referencia para los trabajadores bancarios seguirá siendo de $2.481.855,32.
Salarios de bancarios en agosto: claves
El salario inicial confirmado es de $2.481.855,32.
El básico asciende a $2.412.128,22.
El monto incluye $69.727,10 por participación en las ganancias (ROE).
La paritaria incorporó un aumento del 1,9%, equivalente a la inflación de junio.
Los salarios acumulan una suba del 16,8% en el primer semestre de 2026.
En septiembre habrá una nueva revisión para definir si corresponde otro incremento.