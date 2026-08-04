El proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada suma cambios: 15 borradores y un tope del 25% para compras de extranjeros

Atendiendo al reclamo de los bloques provinciales y fronterizos, la redacción acordada establece un riguroso mecanismo de control y doble autorización. Para concretar cualquier operación de compra de tierras por parte de extranjeros se requerirá la aprobación expresa tanto del Poder Ejecutivo Nacional como de la provincia correspondiente. Asimismo, el texto prohíbe la adquisición de terrenos a personas jurídicas y empresas que cuenten con participación estatal extranjera, directa o indirecta, y ordena que cada transacción quede anotada en un asiento especial del registro inmobiliario provincial, además de exigir el estricto cumplimiento del artículo 41 de la Constitución Nacional.