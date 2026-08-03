Sudáfrica avisó que no se guardará nada ante Los Pumas: "Sería un gran error"

La cuenta regresiva para el duelo entre Los Pumas y Sudáfrica ya comenzó, pero desde el seleccionado bicampeón del mundo buscaron despejar cualquier especulación sobre una posible relajación. Aunque los Springboks tienen en el horizonte una exigente serie frente a los All Blacks y decidieron dejar a 18 jugadores en su país para preparar ese compromiso, aseguraron que el encuentro del próximo 8 de agosto, en el estadio José Amalfitani, será afrontado con la máxima seriedad.