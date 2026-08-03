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Sudáfrica avisó que no se guardará nada ante Los Pumas: "Sería un gran error"

Aunque los Springboks reservan jugadores para la serie contra los All Blacks, el cuerpo técnico descartó que el test en Vélez sea un partido de preparación. "Cada encuentro representa a nuestro país", aseguró el asistente Deon Davids.

Sudáfrica no se guardará nada para enfrentar a Los Pumas.
Sudáfrica no se guardará nada para enfrentar a Los Pumas.
Hace 8 Min

La cuenta regresiva para el duelo entre Los Pumas y Sudáfrica ya comenzó, pero desde el seleccionado bicampeón del mundo buscaron despejar cualquier especulación sobre una posible relajación. Aunque los Springboks tienen en el horizonte una exigente serie frente a los All Blacks y decidieron dejar a 18 jugadores en su país para preparar ese compromiso, aseguraron que el encuentro del próximo 8 de agosto, en el estadio José Amalfitani, será afrontado con la máxima seriedad.

El encargado de dejarlo en claro fue Deon Davids, entrenador asistente del conjunto sudafricano, quien rechazó de plano la idea de considerar el partido frente a Argentina como un simple ensayo.

"Cada test es una oportunidad para elevar nuestros estándares"

"No encaramos ningún partido como una preparación. Afrontamos cada test como un encuentro importante por lo que queremos lograr como país y por lo que representa este equipo. Cada partido es una oportunidad para seguir elevando nuestros estándares", dijo Davids.

El integrante del cuerpo técnico fue incluso más contundente al referirse a la exigencia que representa visitar Buenos Aires.

"Venir con la mentalidad de que esto es un partido preparatorio sería un gran error", afirmó.

Davids también destacó el crecimiento del seleccionado dirigido por Felipe Contepomi y el peso que suele tener la localía argentina.

"Argentina juega con muchísima pasión en Buenos Aires. Siempre es un lugar donde hay que luchar hasta el final. Ellos quieren ganar, demostrar que pertenecen a este nivel y seguir desarrollando a sus jóvenes. Esperamos un test muy intenso y un enorme desafío", explicó.

Del lado argentino, Rodrigo Isgró también anticipó cuáles serán las claves para competir frente a uno de los equipos más poderosos del mundo.

"El contacto y las formaciones fijas van a ser muy importantes", aseguró el mendocino, consciente de que la batalla física volverá a ser determinante.

El partido también marcará el regreso de los Springboks a Buenos Aires con varias de sus principales figuras, entre ellas Siya Kolisi y Eben Etzebeth, quienes buscarán recuperar protagonismo dentro del plantel.

Para Los Pumas, además, el José Amalfitani guarda un recuerdo especial. Allí consiguieron uno de los triunfos más importantes de los últimos años al derrotar 29-23 a los All Blacks, un antecedente que alimenta la ilusión de volver a dar un golpe frente al vigente bicampeón del mundo.

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