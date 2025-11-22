Secciones
DeportesRugby

La otra vida del "Veco" Villegas: pileta, básquet, cantina y recuerdos en una mañana sofocante

La mañana en Tucumán Rugby mostró que el torneo no solo se vive en la cancha: jugadores de distintos clubes llenaron la pileta, el aro de básquet, la cantina y hasta el puesto de recuerdos, creando una jornada tan social como deportiva.

Los jugadores de los diferentes clubes aprovecharon la pileta para refrescarse. Los jugadores de los diferentes clubes aprovecharon la pileta para refrescarse. Analía Jaramillo/LA GACETA.
Hace 3 Hs

El “Veco” Villegas nunca se limita a los partidos. Mientras la pelota vuela en la cancha 1 y 2, la vida del torneo se despliega en cada rincón de Tucumán Rugby, sobre todo en jornadas de calor intenso como la de esta mañana. Allí, donde el sol no dio tregua, jugadores de todos los clubes encontraron modos propios de bajar revoluciones, refrescarse y seguir viviendo el torneo desde otro costado.

La piscina se transformó, desde temprano, en el gran punto de encuentro. A medida que los equipos iban terminando sus partidos, muchos jugadores se dirigían directo hacia el agua para combatir el calor sofocante. Eran grupos enteros entrando y saliendo, algunos simplemente remojándose, otros nadando un rato o charlando bajo la sombra. Sin exageraciones ni escenas forzadas: la pileta fue el lugar más buscado para recuperar energías y acomodar el cuerpo después del desgaste.

La otra vida del Veco Villegas: pileta, básquet, cantina y recuerdos en una mañana sofocante Analía Jaramillo/LA GACETA.

A un costado de la cantina principal, la pequeña cancha de básquet de cemento cobró vida propia. Varios jugadores, todavía con la transpiración del partido, aprovechaban para tirar al aro, jugar uno contra uno o simplemente picar la pelota y moverse sin presión. No había marcador, ni árbitro, ni sistema: solo chicos disfrutando de un rato libre lejos del rigor del scrum y las formaciones.

La cantina fue otro de los epicentros del “Veco”. Desde la mañana hubo un constante ir y venir de equipos completos que buscaban hidratarse, compartir algo para comer o simplemente sentarse un momento bajo techo. Para muchos clubes, la cantina se convirtió directamente en el lugar del almuerzo. Cada grupo armó su propio pequeño tercer tiempo antes del horario oficial.

La otra vida del Veco Villegas: pileta, básquet, cantina y recuerdos en una mañana sofocante Analía Jaramillo/LA GACETA.

Entre la pileta, el básquet y las mesas colmadas, un rincón llamó especialmente la atención: el puesto de merchandising del Veco Villegas. Ahí se ofrecían remeras, gorras y distintos artículos con el nombre del torneo y el escudo de Tucumán Rugby. A lo largo de la mañana fueron pasando jugadores, padres, entrenadores y delegaciones enteras, muchos buscando un recuerdo para llevarse a casa o para sumar a la colección del club.

El “Veco” es intensidad adentro de la cancha, pero también es esta vida alrededor: chicos refrescándose en la pileta, otros matando el tiempo con un aro de básquet, una cantina que se convierte en refugio y espacios donde cada club arma su mundo propio. Es ahí, en esos detalles, donde el torneo muestra su esencia más entrañable: la convivencia, el calor, la espera, la charla, el compartir. Todo eso también es parte del rugby. Y todo eso también es el “Veco”.

Temas Tucumán Rugby Club
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Dos niñas dejarán de usar el apellido paterno
1

Dos niñas dejarán de usar el apellido paterno

Causa Cuadernos: “El dinero iba a la Quinta de Olivos”
2

Causa Cuadernos: “El dinero iba a la Quinta de Olivos”

La Corte Suprema de Justicia de Tucumán se prepara para elegir a su presidente
3

La Corte Suprema de Justicia de Tucumán se prepara para elegir a su presidente

Fórmula 1 en Las Vegas: qué pasó en la Qualy, la posición de Colapinto y a qué hora es la carrera
4

Fórmula 1 en Las Vegas: qué pasó en la Qualy, la posición de Colapinto y a qué hora es la carrera

Falleció la niña de siete años baleada en un ataque en San Cayetano
5

Falleció la niña de siete años baleada en un ataque en San Cayetano

Causa Cuadernos: el financista Clarens reveló que recaudaba U$S300.000 por semana por orden de Néstor Kirchner
6

Causa Cuadernos: el financista Clarens reveló que recaudaba U$S300.000 por semana por orden de Néstor Kirchner

Más Noticias
Atlético Tucumán confirmó a Hugo Colace como técnico para la temporada 2026

Atlético Tucumán confirmó a Hugo Colace como técnico para la temporada 2026

Lawn Tennis renovó sus autoridades: Lucas Ferro es el nuevo presidente del club

Lawn Tennis renovó sus autoridades: Lucas Ferro es el nuevo presidente del club

Final de la Copa Sudamericana 2025: horario, TV y previa de Atlético Mineiro vs Lanús

Final de la Copa Sudamericana 2025: horario, TV y previa de Atlético Mineiro vs Lanús

Qué carreras tendrán más salida laboral en Argentina en 2026, según la Inteligencia Artificial

Qué carreras tendrán más salida laboral en Argentina en 2026, según la Inteligencia Artificial

Se viralizó una foto de la China Suárez sin filtros: así luce al natural

Se viralizó una foto de la China Suárez sin filtros: así luce al natural

A qué hora exacta corre Colapinto el Gran Premio de Las Vegas esta noche

A qué hora exacta corre Colapinto el Gran Premio de Las Vegas esta noche

Fórmula 1 en Las Vegas: qué pasó en la Qualy, la posición de Colapinto y a qué hora es la carrera

Fórmula 1 en Las Vegas: qué pasó en la Qualy, la posición de Colapinto y a qué hora es la carrera

Dos niñas dejarán de usar el apellido paterno

Dos niñas dejarán de usar el apellido paterno

Comentarios