La otra vida del "Veco" Villegas: pileta, básquet, cantina y recuerdos en una mañana sofocante

El “Veco” es intensidad adentro de la cancha, pero también es esta vida alrededor: chicos refrescándose en la pileta, otros matando el tiempo con un aro de básquet, una cantina que se convierte en refugio y espacios donde cada club arma su mundo propio. Es ahí, en esos detalles, donde el torneo muestra su esencia más entrañable: la convivencia, el calor, la espera, la charla, el compartir. Todo eso también es parte del rugby. Y todo eso también es el “Veco”.